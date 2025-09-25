'Nome improvável': Alicia e Milly elogiam escolha de Zubeldía no Fluminense

A chegada de Luis Zubeldía ao Fluminense foi uma escolha acertada para não deixar o time sem comando em um momento decisivo, avaliaram Alicia Klein e Milly Lacombe, no UOL News.

O argentino assume após a saída repentina de Renato Portaluppi, que deixou o clube após a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana, em duelo diante do Lanús (ARG).

Alicia: Zubeldía tem perfil interessante em Copas

[É importante ser rápida a troca] você não ficar muito tempo sem comando já que o Renato largou mão do time no meio da temporada tentando arriscando em instaurar uma crise onde uma crise não havia.

Permite ao Fluminense fechar logo esse vácuo e não dá muita sopa para o azar porque o Fluminense está bem posicionado no Campeonato Brasileiro e precisa ficar assim para tentar garantir uma vaga na Libertadores no ano que vem sem depender da Copa do Brasil. E o Zubeldía tem para mim um perfil interessante -- para campeonato brasileiro eu não sei, mas para a Copa ele é muito bom.

Alicia Klein

Milly: Olhar estrangeiro para elenco pode ajudar

Pode ser que o Zubeldía olhe para esse elenco com um olhar estrangeiro, que é o que ele é, e consiga fazer o que talvez o Renato não tenha conseguido até agora. Eu olho com confiança, assim, pra esse encontro, sabe? É muito de um encontro, né? É tudo na vida -- e treinador e um time de futebol também. Então, é curioso, um nome bem improvável, né? O Zubeldía, mas tá chegando pra esse elenco que é interessantíssimo. Esse elenco do Fluminense é, pra mim, o mais interessante do Brasil.

Milly Lacombe

