Wanderlei dispensa torcida de Vitor Belfort e dispara contra arquirrival: "Covarde"

Na noite desta quinta-feira (25), durante a coletiva de imprensa do Spaten Fight Night 2, Vitor Belfort roubou a cena ao declarar publicamente sua torcida para Wanderlei Silva na luta de boxe contra Acelino 'Popó' Freitas. Logo em seguida, o 'Cachorro Louco' foi informado sobre o que o 'Fenômeno' havia pronunciado momentos antes. Sem dar margem para tréguas, o striker curitibano dispensou qualquer tipo de encorajamento e aproveitou para detonar seu arquirrival.

Além de dispensar o gesto de Belfort, Wanderlei fez questão de relembrar a saída polêmica do rival do evento. A cerca de um mês para o show, Vitor sofreu uma concussão e foi vetado pela equipe médica de competir no 'Spaten Fight Night 2'. Como não poderia deixar de ser, o 'Cachorro Louco' expôs novamente seu desafeto, o classificando como "covarde" pela postura

"Ele é um covarde. Não quero nem falar dele. Você abandonar um evento desse em cima da hora. Se todo mundo aqui for fazer exame, todo mundo vai achar alguma coisa. Não tem essa. Se você ficar forçando, procurando... Ninguém luta 100%. Todo mundo tem alguma coisa doendo, alguma coisa que não está legal. Isso é a coisa mais normal do mundo. Dispenso a torcida dele. E nem sei mais se quero lutar com ele. Porque fazer essa palhaçada que ele fez, não quero nem falar dele", detonou Wand.

Cenário se repete

Esta não é a primeira vez que uma revanche entre Wanderlei e Vitor dois precisa ser cancelada por conta de uma lesão de Belfort. Em 2012, eles chegaram a ser escalados no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Desta vez, foi um problema no cérebro - concussão - que afastou o 'Fenômeno' do confronto.

