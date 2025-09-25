Topo

Esporte

Wanderlei dispensa torcida de Vitor Belfort e dispara contra arquirrival: "Covarde"

25/09/2025 22h18

Na noite desta quinta-feira (25), durante a coletiva de imprensa do Spaten Fight Night 2, Vitor Belfort roubou a cena ao declarar publicamente sua torcida para Wanderlei Silva na luta de boxe contra Acelino 'Popó' Freitas. Logo em seguida, o 'Cachorro Louco' foi informado sobre o que o 'Fenômeno' havia pronunciado momentos antes. Sem dar margem para tréguas, o striker curitibano dispensou qualquer tipo de encorajamento e aproveitou para detonar seu arquirrival.

Além de dispensar o gesto de Belfort, Wanderlei fez questão de relembrar a saída polêmica do rival do evento. A cerca de um mês para o show, Vitor sofreu uma concussão e foi vetado pela equipe médica de competir no 'Spaten Fight Night 2'. Como não poderia deixar de ser, o 'Cachorro Louco' expôs novamente seu desafeto, o classificando como "covarde" pela postura

"Ele é um covarde. Não quero nem falar dele. Você abandonar um evento desse em cima da hora. Se todo mundo aqui for fazer exame, todo mundo vai achar alguma coisa. Não tem essa. Se você ficar forçando, procurando... Ninguém luta 100%. Todo mundo tem alguma coisa doendo, alguma coisa que não está legal. Isso é a coisa mais normal do mundo. Dispenso a torcida dele. E nem sei mais se quero lutar com ele. Porque fazer essa palhaçada que ele fez, não quero nem falar dele", detonou Wand.

Cenário se repete

Esta não é a primeira vez que uma revanche entre Wanderlei e Vitor dois precisa ser cancelada por conta de uma lesão de Belfort. Em 2012, eles chegaram a ser escalados no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Desta vez, foi um problema no cérebro - concussão - que afastou o 'Fenômeno' do confronto.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Clima quente! Popó e Wanderlei Silva batem boca na coletiva do Spaten Fight Night 2

Crespo diz que São Paulo foi melhor que a LDU nas duas partidas: 'Dois mais dois deu sete'

Wanderlei dispensa torcida de Vitor Belfort e dispara contra arquirrival: "Covarde"

Crespo vê São Paulo superior à LDU, lamenta eliminação e explica ausência de Oscar

Crespo diz que São Paulo jogou bem, usa matemática e explica Rigoni de ala

Trégua? Vitor Belfort surpreende ao revelar torcida por Wanderlei Silva contra Popó

São-paulinos pedem desculpas à torcida após queda na Libertadores: 'Expectativa era grande'

Encarada de Popó e Wanderlei Silva tem troca de provocações em evento na Faria Lima com presença de Vitor Belfort

Lenda do tênis de mesa brasileiro, palmeirense Biriba morre aos 80 anos

Rafael se desculpa, Lucas lamenta falha, e Luciano vê bola quicando em erro

Morumbis tem recorde de renda, mas não de público em São Paulo x LDU pela Libertadores