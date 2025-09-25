Vitor Roque comemora classificação do Palmeiras, mas pede calma: "Tem muito campeonato pela frente"

O atacante Vitor Roque foi responsável pelo início da virada do Palmeiras sobre o River Plate, nesta quarta-feira, resultado que colocou o Verdão na semifinal da Libertadores. O camisa 9 celebrou a classificação da equipe alviverde, mas pediu pés no chão.

"Parabenizar a equipe, o professor Abel, toda comissão. Lutamos, lutamos, fizemos um ótimo trabalho. Conseguimos as duas vitórias e agora é focar porque tem muito campeonato pela frente. Era nosso maior objetivo passar, independente de como. Agora tem a semifinal e vamos focar para tentar ganhar os dois jogos. Grande vitória", disse à getv.

O River Plate abriu o placar com Salas, aos sete minutos do primeiro tempo. Vitor Roque deixou tudo igual aos seis da etapa final. Nos acréscimos, Flaco López fez dois, sendo um de pênalti.

Palmeiras de volta à semifinal

Com o resultado, o Verdão volta a disputar a semifinal da Libertadores depois de cair nas oitavas em 2024. Essa será a quinta sob comando de Abel Ferreira. Com o português no comando, o Verdão disputou a semifinal em 2020, 2021, 2022 e 2023.

E agora?

Agora, espera o vencedor de LDU x São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis. O time equatoriano venceu o primeiro jogo por 2 a 0. As semifinais estão marcadas para acontecer entre os dias 22 e 29 de outubro.