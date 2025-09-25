Topo

Esporte

Vitor Roque comemora classificação do Palmeiras, mas pede calma: "Tem muito campeonato pela frente"

25/09/2025 00h06

O atacante Vitor Roque foi responsável pelo início da virada do Palmeiras sobre o River Plate, nesta quarta-feira, resultado que colocou o Verdão na semifinal da Libertadores. O camisa 9 celebrou a classificação da equipe alviverde, mas pediu pés no chão.

"Parabenizar a equipe, o professor Abel, toda comissão. Lutamos, lutamos, fizemos um ótimo trabalho. Conseguimos as duas vitórias e agora é focar porque tem muito campeonato pela frente. Era nosso maior objetivo passar, independente de como. Agora tem a semifinal e vamos focar para tentar ganhar os dois jogos. Grande vitória", disse à getv.

O River Plate abriu o placar com Salas, aos sete minutos do primeiro tempo. Vitor Roque deixou tudo igual aos seis da etapa final. Nos acréscimos, Flaco López fez dois, sendo um de pênalti.

Palmeiras de volta à semifinal

Com o resultado, o Verdão volta a disputar a semifinal da Libertadores depois de cair nas oitavas em 2024. Essa será a quinta sob comando de Abel Ferreira. Com o português no comando, o Verdão disputou a semifinal em 2020, 2021, 2022 e 2023.

E agora?

Agora, espera o vencedor de LDU x São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis. O time equatoriano venceu o primeiro jogo por 2 a 0. As semifinais estão marcadas para acontecer entre os dias 22 e 29 de outubro.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Abel vê "jogo equilibrado" contra o River e analisa virada do Palmeiras: "Merece estar na fase seguinte"

Palmeiras é favorito contra LDU ou São Paulo? Colunistas opinam

Abel explica mudança no 2º tempo em 'jogo emotivo' e isenta arbitragem

Internacional anuncia contratação do técnico Ramón Díaz, ex-Corinthians e Vasco

Abel Ferreira vai sair do Palmeiras? Leila é categórica ao falar sobre renovação

Vitor Roque comemora classificação do Palmeiras, mas pede calma: "Tem muito campeonato pela frente"

Volta Redonda bate Remo e reage no Z4 da Série B

Com fim emocionante, Volta Redonda bate o Remo e deixa a vice-lanterna da Série B

Weverton avalia virada do Palmeiras e celebra vaga na semi: "O importante era a classificação"

Palmeiras bate o River de virada em jogo tenso e vai às semifinais da Libertadores

Palmeiras: Weverton exalta 'mudanças necessárias' de Abel em 3 a 1 no River