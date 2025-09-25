Palmeiras teve 'cabeça fria'? Colunistas avaliam papel de Abel em vitória

A virada do Palmeiras contra o River Plate na Libertadores mostra a evolução mental do elenco e o papel de Abel Ferreira em reorganizar o time sem substituições, avaliaram Danilo Lavieri e Juca Kfouri, no Fim de Papo.

Os colunistas destacaram que, apesar de um primeiro tempo dominado mentalmente pelo River, o Palmeiras reagiu no intervalo, controlou o nervosismo e buscou o resultado logo no início da segunda etapa, com gol de Vitor Roque.

Lavieri: Jogo mental foi alternado

O River Plate dominou totalmente, sabe o quê? A cabeça do Palmeiras. E isso é uma característica que a gente não costuma ver. O Palmeiras normalmente consegue se portar bem nas horas difíceis. E o River Plate controlou totalmente o Palmeiras. Fez o que quis.

O fundamental para o Palmeiras foi achar o gol com o Vitor Roque logo no começo do segundo tempo para virar o jogo totalmente. Tudo isso que eu falei do primeiro tempo virou para o River no segundo. O Palmeiras conseguiu controlar o mental.

Danilo Lavieri

Juca: Abel não fez substituições, mas mexeu no time no intervalo

No intervalo, eu tenho pra mim que o Abel, sem mexer no time, sem fazer substituição, conseguiu botar a cabeça do time no lugar. O Palmeiras fez os primeiros cinco minutos agressivos, tomando conta do jogo e saiu o gol do Vitor Roque. Alguém dirá: 'ah, mas se não sai o gol do Vitor Roque no começo do segundo tempo, sei lá o que seria'. Sim, eu sei lá o que seria. Eu também não sei prever o passado, entendeu? Eu sei analisar o que eu vi.

Juca Kfouri

O Vasco precisa de estabilidade, não é um elenco que seja para estar brigando em 17º, 18º. E hoje ele está subindo para brigar acima do Internacional e do Atlético e do Santos. Tem que ver por quanto tempo isso vai sobreviver.

PVC

O único cara que eu olhava e falava: ele está tentando o jogo, está indo para frente, é o Flaco López. A cada jogo que passa, é impressionante como mudou o Flaco, como está outro jogador, como ele está fazendo coisas que a gente não imaginava. [...] Ele está jogando de uma maneira inacreditável conduzindo o time criando. Está muito bem. [...] Pelo ano, eu escolho o Arrascaeta.

Danilo Lavieri

Eu diria que o Palmeiras é melhor que LDU e São Paulo, é melhor que a seleção de LDU e São Paulo se os dois formarem um time. Mas não tem favorito numa fase desta de Libertadores. O Palmeiras vai ter que ir a Quito, é desagradável, a gente sabe. Aqui em São Paulo terá tudo para ganhar bem o jogo, mas dependerá do que aconteceu em Quito. Contra o São Paulo, clássico é clássico e vice-versa.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo