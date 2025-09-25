Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista

A renovação de Vinícius Júnior com o Real Madrid continua estagnada. De acordo com o jornalista espanhol Antón Meana, em entrevista ao AS, o brasileiro recusou uma proposta que já havia sido acertada antes do Mundial de Clubes. O motivo seria a busca por um salário no patamar de Kylian Mbappé, hoje uma das principais referências do projeto esportivo merengue.

As conversas, que o clube considerava encerradas, foram reabertas. Meana afirma que o Real Madrid não tem interesse em perder o camisa 7, sobretudo porque seu vínculo vai até 2027. "Ao Real Madrid não é conveniente que ele saia de graça. Ao contrário do que passava com Sergio Ramos, a oferta não vai caducar e vai haver margem para que os dois negociem", explicou.

O jornalista aponta ainda que o plano atual em torno de Mbappé, sob o comando de Xabi Alonso, tem prejudicado o espaço de Vinícius na equipe. "O projeto do Real Madrid de Xabi Alonso em torno de Mbappé não ajudou Vinícius, que encontrou um 'pai' em Ancelotti. Se Vini e Mbappé pudessem fazer uma sociedade como fizeram Neymar e Messi no Barcelona, seria bom para o Real e para os dois", disse.

Ele ainda diz que o cenário lembra outras saídas de ídolos, como Casillas, Raúl, Sergio Ramos e até Cristiano Ronaldo. A diferença, segundo Meana, é que Vinícius vive seu auge. "Eram jogadores que já estavam de saída e que já não apresentavam mais o melhor futebol. Acredito que nesse caso, Vinícius tem um contrato adequado ao que ele merece como jogador e, portanto, pode negociar", avaliou.

Para Meana, a falta de mercado para o atacante na Europa torna o acerto mais provável. "Vinícius tem um handicap chave na negociação: tem pouco mercado. Não se encaixa em muitas equipes da Premier (League), por sua personalidade, sua forma de ser, seu comportamento. Para mim, o lugar perfeito para o Vinícius é no Real Madrid."

A saída de Carlo Ancelotti também é um fator no momento atual. Segundo o jornalista, o técnico foi decisivo para transformar Vinícius em protagonista. "Ancelotti foi fundamental, o tornou um grande futebolista. Ele entendeu que Vini é mais de trato individual, não vai aprender com castigo, no banco como Xabi Alonso tem feito."

Meana acredita que a renovação é o caminho natural. "Acredito que, se o Vinícius aceitar o contrato que o ofereceram, a renovação se acertaria. O Madrid não vai encontrar um jogador tão bom como o Vinícius. A ele não interessa um confronto com o clube e ao clube não interessa o risco de que ele saia livre quando acabar a temporada."