Esporte

Vasco se reapresenta e inicia preparação para encarar o Cruzeiro

25/09/2025 19h13

O Vasco se reapresentou na tarde desta quinta-feira e iniciou os treinamentos no CT Moacyr Barboza com foco no duelo diante do Cruzeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruzmaltino vem de vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, em São Januário, na última quarta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão. Os gols do triunfo foram marcados por Philippe Coutinho, Puma Rodríguez e Luciano Juba (contra).

No Brasileirão, o Vasco soma 27 pontos e se encontra, atualmente, na 13ª colocação, com 24 jogos disputados. Agora, os cariocas estão a cinco pontos da zona de rebaixamento, aberta pelo Vitória.

O duelo contra o Cruzeiro, desta forma, é visto como fundamental para o Vasco seguir longe da zona de perigo e, consequentemente, olhar para a parte de cima da tabela.

Programação semanal do Vasco

O Vasco da Gama realizará nesta sexta-feira seu último treino antes do duelo com o Cruzeiro. A bola rola neste sábado (27), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

