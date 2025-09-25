Vasco pode sonhar no Brasileiro? 'Não é time para ser 17º', diz PVC

O Vasco tem time para brigar por posições melhores na tabela do Brasileirão, mas precisa de estabilidade, analisou Paulo Vinicius Coelho, o PVC, no Fim de Papo.

O time cruzmaltino venceu o Bahia por 3 a 1 em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. A equipe saltou três posições na tabela e, com 27 pontos, é o 13º.

O Vasco precisa de estabilidade, não é um elenco que seja para estar brigando em 17º, 18º. E hoje ele está subindo para brigar acima do Internacional e do Atlético e do Santos. Tem que ver por quanto tempo isso vai sobreviver.

Agora o Vasco pode ser fiel da balança na tabela do brasileiro também porque pega o Cruzeiro. O Cruzeiro vai a São Januário no sábado. E vai ser fiel da balança, também, porque ele roubou pontos do Flamengo, porque ele vai tentar roubar ponto do Cruzeiro e porque ele expulsou o Jean Lucas, que vai enfrentar o Palmeiras no domingo.

PVC

