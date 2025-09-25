Universidad de Chile bate Alianza Lima e pega o Lanús na semi da Sula
Nesta quinta-feira, em confronto válido pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, a Universidad de Chile recebeu o Alianza Lima no Nacional de Santiago, venceu por 2 a 1 e avançou à próxima fase da competição. Assadi e Altamirano balançaram as redes para os mandantes, enquanto Eryc Castillo descontou para o clube peruano.
Universidad de Chile e Alianza Lima haviam empatado em 0 a 0 na partida de ida do confronto. O agregado, portanto, ficou em um tento de vantagem a favor da equipe chilena.
E agora?
Agora classificado, a Universidad de Chile já sabe quem encara na semifinal: Lanús, que eliminou o Fluminense em pleno Maracanã.
Como foi o jogo
O placar foi inaugurado pela Universidad de Chile logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Após receber na área, Assadi arrematou firme para marcar. Aos cinco minutos da etapa complementar, os mandantes aumentaram a diferença com Altamirano que, após receber na intermediária, limpou o marcador e concluiu cruzado.
O Alianza Lima descontou aos 18 minutos do segundo tempo. Ao aproveitar cruzamento pela direita, Eryc Castillo se antecipou ao marcador e desviou para balançar as redes.
Escalações
Universidad de Chile: Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia, Guerrero (Ramírez) e Sebastián Rodríguez (Fernández); Aránguiz, Sepúlveda (Salomoni), Salomoni e Altamirano; Nicolás Guerra (Di Yorio) e Assadi (Poblete)
Técnico: Gustavo Álvarez
Alianza Lima: Viscarra; Guillermo Enrique, Chávez, Garcés, Trauco e Burlamaqui (Aquino); Aquino, Gaibor, Sergio Peña (Quevedo) e Eryc Castillo; Barcos (Guerrero) e Cantero (Cappelini)
Técnico: Néstor Gorosito
Próximos jogos
Universidad de Chile
- La Serena x Universidad de Chile (24ª rodada do Campeonato Chileno)
Data e horário: 28/09 (quinta-feira), às 21h30
Alianza Lima
- Cienciano x Alianza Lima (11ª rodada do Campeonato Peruano)
Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h