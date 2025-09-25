UFC 320: Cody Sandhagen ironiza possível plano de luta de Merab Dvalishvili

Cody Sandhagen não parece nem um pouco intimidado com a possibilidade de Merab Dvalishvili adotar uma estratégia agressiva na luta em pé. Próximo desafiante ao cinturão dos galos (61 kg) do UFC, o norte-americano respondeu com ironia às recentes declarações do campeão, que afirmou ao portal 'MMA Junkie' estar focado na evolução do seu striking e mirando um nocaute no primeiro round.

Durante entrevista ao canal do 'New York Post Sports', o striker técnico deixou claro que não considera essa abordagem inteligente por parte do georgiano. Reconhecido pela movimentação refinada e precisão nos golpes, Sandhagen aproveitou para enviar um recado direto ao dono do título (clique aqui ou veja abaixo).

"Eu sei que ele anda dizendo que vai atacar. Isso é tipo... isso não é verdade, e se for verdade, é uma ideia horrível. Não faça isso, Merab", disparou o atleta do Colorado, em tom firme, porém sereno.

O duelo entre os dois será o 'co-main event' do UFC 320, marcado para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA). Na luta principal da noite, Alex 'Poatan' Pereira enfrenta Magomed Ankalaev em revanche valendo o cinturão dos meio-pesados (93 kg), atualmente nas mãos do russo.

Mudança de estilo?

Campeão desde a vitória sobre Sean O'Malley, Dvalishvili é conhecido por seu preparo físico incansável e por aplicar um estilo sufocante baseado em quedas e controle na grade. No entanto, ao projetar um nocaute logo no início, o georgiano sugere uma possível mudança de abordagem para esta primeira defesa de título.

Para Sandhagen, essa alteração de estilo pode custar caro. Especialista justamente na trocação, o desafiante vê com ceticismo a nova estratégia do campeão e parece pronto para explorar qualquer brecha oferecida.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por New York Post Sports (@nypostsports)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok