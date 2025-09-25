UFC 320: Ankalaev rebate versão de Poatan sobre encontro e aquece clima para revanche

A aguardada revanche entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev será disputada em menos de duas semanas. E a proximidade do confronto, que coloca em jogo o cinturão meio-pesado (93 kg) da liga, pode ser notada também pela mudança de postura dos protagonistas do UFC 320. Com uma rivalidade estabelecida, os competidores passaram a se provocar mais abertamente. Na última quarta-feira (24), 'Poatan' chamou o wrestler russo de "frouxo" por supostamente evitar um encontro nos bastidores do Instituto de Performance do Ultimate, em Las Vegas (EUA). E não demorou muito para que o campeão se manifestasse sobre.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Ankalaev rebateu a versão do brasileiro e aconselhou Poatan a focar somente no confronto do dia 4 de outubro, e não em promover o tradicional 'trash talk'. Mas, bem ao seu estilo, o campeão russo também aproveitou a oportunidade para alfinetar o striker paulista, relembrando o resultado do primeiro combate entre os dois, quando destronou Alex.

"Esse palhaço com quem estou lutando disse que estou me escondendo dele. Estou lhe dando uma revanche e ele deveria ser muito grato. Eu dei uma surra nele por cinco rounds e fiz o que quis com ele durante a luta. Vamos focar na luta e não em falar besteira", escreveu Magomed, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Poatan vs Ankalaev

Alex Poatan e Magomed Ankalaev se enfrentam pela segunda vez no próximo dia 4 de outubro, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas, pelo título meio-pesado da organização. No primeiro embate entre os dois, em março deste ano, o lutador russo levou a melhor por pontos, conquistando também o cinturão da categoria, que pertencia ao brasileiro desde 2023.

