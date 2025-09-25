Trégua? Vitor Belfort surpreende ao revelar torcida por Wanderlei Silva contra Popó

Originalmente escalado como um dos protagonistas do 'Spaten Fight Night 2' do próximo sábado (27), Vitor Belfort compareceu à coletiva de imprensa do evento nesta quinta-feira, em São Paulo. E, antes dos lutadores que de fato irão competir subirem ao palco, o 'Fenômeno' roubou a cena com uma declaração inesperada. Arquirrival declarado de Wanderlei Silva, o veterano carioca surpreendeu ao declarar torcida para ' Cachorro Louco' no duelo de boxe contra Acelino 'Popó' Freitas.

De fora do card após sofrer uma concussão severa durante seus treinos preparatórios, Belfort abriu as portas para enfrentar futuramente tanto Wanderlei quanto Popó. A torcida, porém, ficará com o representante do MMA, com quem nutre uma história de rivalidade e desavenças. Na análise crítica, entretanto, Vitor admite que Acelino, tetracampeão mundial de boxe, desponta com amplo favoritismo para a disputa.

"Agora tenho dois oponentes (para o futuro) e que vença o melhor. No próximo Spaten Fight Night estarei aqui com certeza para lutar. Pela primeira vez (na vida) eu vou torcer pelo Wanderlei. Mas vai ser muito difícil ele ganhar do Popó. É futebol de salão e futebol de campo (coisas diferentes). Temos que lembrar quem é o Popó no boxe. Vai ser a primeira luta profissional do Wand. Com a boca não se ganha luta. A luta se ganha dentro do octógono e dentro do ringue. A probabilidade do Wanderlei ganhar é com um pombo sem asa", frisou Belfort.

Revanche reprogramada para 2026

Com uma lesão séria no cérebro, Belfort foi avaliado por profissionais do mais alto gabarito do Brasil e dos EUA, que recomendaram que o veterano ficasse fora de competição até a próxima temporada. Ciente da demanda da revanche entre Vitor e Wanderlei, a organização do Spaten Fight Night já garantiu que há um acordo entre os lutadores para que o duelo seja remarcado para 2026, assim que o 'Fenômeno' receba a liberação médica necessária.

