Transmissão ao vivo de São Paulo x LDU pela Libertadores: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

São Paulo e LDU medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Tricolor precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal. Vitória por dois gols de diferença leva a decisão aos pênaltis. A LDU, que venceu a ida por 2 a 0, pode empatar ou perder por um gol de diferença para avançar no mata-mata.

São Paulo que voltar à semifinal do torneio continental, algo que aconteceu pela última vez em 2016. O vencedor do confronto vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou o River Plate, ontem.

Lucas e Oscar devem ficar à disposição de Crespo. Recuperados de lesões, eles, porém, devem iniciar a partida no banco de reservas.

São Paulo x LDU -- Copa Libertadores