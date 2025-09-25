Transmissão ao vivo de Oviedo x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir
Oviedo e Barcelona duelam na tarde de hoje, às 16h30 (de Brasília), no Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Barcelona segue invicto e busca mais uma vitória para seguir na cola do Real Madrid. No compromisso anterior, o Barça venceu o Getafe por 3 a 0 em La Liga.
O Oviedo tenta reagir após início negativo, com quatro derrotas nas cinco primeiras rodadas. Na última partida, a equipe acabou derrotada pelo Elche por 1 a 0.
Oviedo x Barcelona -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 25 de setembro, às 16h30 (de Brasília)
- Local: Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)