Transmissão ao vivo de Oviedo x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir

Yamal comemora gol do Barcelona - David Ramirez/Soccrates/Getty Images
Yamal comemora gol do Barcelona Imagem: David Ramirez/Soccrates/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/09/2025 15h00

Oviedo e Barcelona duelam na tarde de hoje, às 16h30 (de Brasília), no Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Barcelona segue invicto e busca mais uma vitória para seguir na cola do Real Madrid. No compromisso anterior, o Barça venceu o Getafe por 3 a 0 em La Liga.

O Oviedo tenta reagir após início negativo, com quatro derrotas nas cinco primeiras rodadas. Na última partida, a equipe acabou derrotada pelo Elche por 1 a 0.

Oviedo x Barcelona -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 25 de setembro, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

