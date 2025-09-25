Topo

Transmissão ao vivo de Estudiantes x Flamengo pela Libertadores: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/09/2025 20h00

Estudiantes e Flamengo medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A transmissão do jogo será realizada pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Flamengo tem a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã. Assim, Estudiantes precisa triunfar por dois gols para avançar. Se vencer por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Conmebol tirou a suspensão de Plata. A entidade admitiu o erro da arbitragem no primeiro jogo e o atacante está liberado para entrar em campo nesta noite.

Rival na semifinal está definido. Quem avançar no confronto de hoje terá como adversário na próxima fase do mata-mata o Racing.

Estudiantes x Flamengo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 25 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

