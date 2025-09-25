Transmissão ao vivo de Coritiba x Criciúma pela Série B: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Coritiba e Criciúma se enfrentam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão será realizada pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Coritiba tem a chance de retomar a liderança. Para isso, precisa vencer o Criciúma, já que o líder Goiás empatou na rodada.

O Coxa tenta se recuperar da sequência de dois jogos sem vitória. Na rodada passada, a equipe comandada por Mozart perdeu para o América-MG por 1 a 0.

O Criciúma também entra em campo de olho no topo. O Tigre vem em grande sequência, com quatro vitórias nos últimos cinco jogo, incluindo o triunfo por 1 a 0 diante do CRB na rodada passada.

Coritiba x Criciúma -- Série B do Brasileiro