Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Coritiba x Criciúma pela Série B: veja onde assistir

Josué, meio-campista do Coritiba, durante o jogo contra o América-MG - JP Pacheco/Coritiba
Josué, meio-campista do Coritiba, durante o jogo contra o América-MG Imagem: JP Pacheco/Coritiba
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/09/2025 17h30

Coritiba e Criciúma se enfrentam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão será realizada pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Emiliano revela reunião de 4h com Neymar durante negociações com Santos

Bola de Ouro: Dembélé desbanca Yamal e Raphinha e é eleito melhor do mundo

Racing domina, vence Vélez de novo e pode pegar Fla na semi da Libertadores

O Coritiba tem a chance de retomar a liderança. Para isso, precisa vencer o Criciúma, já que o líder Goiás empatou na rodada.

O Coxa tenta se recuperar da sequência de dois jogos sem vitória. Na rodada passada, a equipe comandada por Mozart perdeu para o América-MG por 1 a 0.

O Criciúma também entra em campo de olho no topo. O Tigre vem em grande sequência, com quatro vitórias nos últimos cinco jogo, incluindo o triunfo por 1 a 0 diante do CRB na rodada passada.

Coritiba x Criciúma -- Série B do Brasileiro

  • Data e hora: 25 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Assistir São Paulo x LDU ao vivo pela Libertadores: veja onde vai passar o jogo

São Paulo tem Rigoni como ala e Lucas no banco para decisão; veja escalação

Fluminense acerta chegada de Zubeldía para substituir Renato Gaúcho; veja detalhes

Parceiro de treino leva três pontos na boca após receber joelhada de Alex Poatan

Escalação do São Paulo: Lucas na reserva, Rigoni como ala e mudança na zaga para enfrentar a LDU

"Clima de final": Piquerez celebra classificação na Libertadores e exalta força do elenco do Palmeiras

Alexsander tem lesão no ligamento do joelho diagnosticada e vira desfalque no Atlético-MG

Transmissão ao vivo de Coritiba x Criciúma pela Série B: veja onde assistir

Lacrosse ganha espaço especial na COB Expo com participação de atleta indígena

Onde vai passar Estudiantes x Flamengo pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de São Paulo x LDU pela Libertadores: veja onde assistir