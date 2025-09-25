Transmissão ao vivo de Coritiba x Criciúma pela Série B: veja onde assistir
Coritiba e Criciúma se enfrentam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A transmissão será realizada pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Coritiba tem a chance de retomar a liderança. Para isso, precisa vencer o Criciúma, já que o líder Goiás empatou na rodada.
O Coxa tenta se recuperar da sequência de dois jogos sem vitória. Na rodada passada, a equipe comandada por Mozart perdeu para o América-MG por 1 a 0.
O Criciúma também entra em campo de olho no topo. O Tigre vem em grande sequência, com quatro vitórias nos últimos cinco jogo, incluindo o triunfo por 1 a 0 diante do CRB na rodada passada.
Coritiba x Criciúma -- Série B do Brasileiro
- Data e hora: 25 de setembro, às 19h (de Brasília)
- Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)