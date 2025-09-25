Transmissão ao vivo de Bayern x Werder Bremen pelo Alemão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Bayern de Munique e Werder Bremen se enfrentam hoje, às 15h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Alemão.

Onde assistir? A transmissão será realizada pelo sportv (TV por assinatura) e CazéTV (YouTube).

O Bayern quer manter os 100% de aproveitamento na Bundesliga. O atual campeão alemão vem de vitória por 4 a 1 sobre o Hoffenheim.

O Bremen não tem início tão animador, com duas derrotas e apenas uma vitória. A equipe vem de uma derrota por 3 a 0 para o Freiburg.

Bayern x Werder Bremen -- Campeonato Alemão