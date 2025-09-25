Tiago Nunes, após eliminar o São Paulo: 'Dinheiro não compra coração'

Após vencer o São Paulo no Morumbis e avançar com a LDU para a semifinal da Libertadores, o técnico Tiago Nunes exaltou o feito de sua equipe, destacando a diferença econômica que os times sul-americanos vivem em comparação com os brasileiros.

O dinheiro não pode comprar as cinco estrelas que existem no escudo da LDU, cinco estrelas de campeão de copas. E essa mística tem um peso importante em momentos decisivos. O dinheiro também não compra coração, não há dinheiro no mundo que possa comprar isso. E quando Deus te aponta o dedo e te mostra o caminho, tem que acreditar sempre.

Tiago Nunes, técnico da LDU

Classificação no Morumbis

Com o passaporte carimbado na semifinal, a LDU terá o Palmeiras como adversário por uma vaga na decisão da Libertadores. A equipe equatoriana passou pelo São Paulo com um placar agregado de 3 a 0, já que venceu na ida por 2 a 0.

Após trabalhos de destaque no Brasil, Tiago Nunes tem explorado um mercado alternativo na América do Sul. Além da LDU, onde está desde junho, o técnico já passou por Sporting Cristal, do Peru, e Universidad Católica, do Chile.

"Sabemos as diferenças que podem existir a nível de orçamento e econômico. As diferenças que existem na América do Sul, do mercado brasileiro e argentino para os demais, mercados nos quais eu estou trabalhando ultimamente. Mas há algumas coisas que o dinheiro não compra", disse o técnico.

A LDU vai em busca de seu segundo título da Libertadores, após ter levantado a taça em 2008. Esta também é a segunda vez que a equipe chega na semifinal do torneio.