Surfistas australianos resgatam canguru perdido no mar; assista

Wallaby é resgatado por surfistas na Austrália - Instagram/@thepaddle2024
Wallaby é resgatado por surfistas na Austrália Imagem: Instagram/@thepaddle2024
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

25/09/2025 09h34

Ver animais enquanto surfa é comum: golfinhos, focas e pelicanos aparecem com frequência. Mas um canguru? Na verdade, um wallaby… Isso é raro, mas foi exatamente o que aconteceu com dois surfistas australianos, que encontraram um marsupial perdido no mar e registraram tudo em vídeo (assista abaixo).

O que aconteceu

No vídeo publicado no Instagram da conta The Paddlwans, administrada pelos próprios surfistas do sul da Austrália, eles aparecem surpresos ao encontrar o wallaby lutando para se manter à tona, longe da costa.

Um dos surfistas coloca o animal na ponta de sua prancha longa, ajudando a levá-lo em segurança até a praia.

"Pode ser o primeiro canguru a surfar", comenta o surfista, usando sua GoPro na boca, enquanto conduz o wallaby para terra firme.

Já na areia, os surfistas cuidaram do marsupial, que estava vivo, mas ainda recuperando-se do susto. Antes de irem embora, o animal já conseguia se manter de pé, ainda que um pouco atordoado.

"Essa é uma mensagem para todos os wallabies", brincou um dos surfistas, acenando para o animal. "Wallabies não remam."

Wallaby x Canguru

Embora pareçam semelhantes, wallabies e cangurus têm diferenças importantes: wallabies são menores, com pernas mais curtas e musculatura adaptada para saltos curtos e ágeis.

Os cangurus são maiores e conhecidos por saltos longos. A confusão entre os dois é comum, mas no caso dos surfistas, o resgatado era um wallaby.

