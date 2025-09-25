Sinner vence Cilic com facilidade e inicia campanha no China Open

Jannik Sinner , número dois do mundo, venceu o croata Marin Cilic por 6-2, 6-2 nesta quinta-feira, avançando com tranquilidade para a segunda rodada do China Open de tênis, em Pequim, em sua primeira aparição desde a derrota na final do US Open.

Próximo desafio

Na próxima fase, o italiano enfrentará o francês Terence Atmane, vindo do qualificatório.

Cilic tenta quebrar sequência negativa

Aos 36 anos, Cilic buscava encerrar uma sequência sem vitórias que se estende desde as oitavas de final de Wimbledon.

Os dois estavam equilibrados até o italiano quebrar o saque para abrir 3-2. Sinner venceu os dois games seguintes sem perder pontos e fechou o set com facilidade.

Controle total no segundo set

Sinner quebrou cedo para fazer 2-1 e ampliou para 5-1, dominando o ex-campeão do US Open, atualmente 97º do ranking. A vitória veio de forma rotineira, com Cilic devolvendo uma bola na rede.

Após perder a final em Nova York para , Sinner prometeu introduzir mais imprevisibilidade em seu jogo.