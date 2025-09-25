Semifinais da Libertadores 2025: veja datas dos jogos e times classificados

Topo

Vitor Roque comemora gol em Palmeiras na vitória diante do River Plate - Ettore Chiereguini/AGIF
Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 12h28

As semifinais da Copa Libertadores 2025 têm datas definidas. Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro.

O que aconteceu

Dois times estão classificados. O Racing avançou ao eliminar o Vélez Sarsfield, enquanto o Palmeiras superou o River Plate.

Brasil ainda pode ter mais dois representantes nas semifinais. São Paulo e Flamengo lutam pela classificação na noite de hoje.

Conmebol ainda irá definir dias e horários dos jogos. A entidade aguarda a definição de todos os classificados para o anúncio.

A decisão da Libertadores será no fim de novembro em Lima, no Peru. O estádio Monumental foi o escolhido como o palco da decisão.

Semifinais da Libertadores 2025

  • Palmeiras x São Paulo ou LDU
  • Racing x Estudiantes ou Flamengo

*Times em negrito disputam o jogo de volta em casa.

Calendário da Libertadores 2025

  • Semifinais: 22 e 29 de outubro
  • Final: 29 de novembro

Premiação da Libertadores 2025

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17,1 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão) por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,1 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,8 milhões)
  • Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136,6 milhões)

