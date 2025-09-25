Semifinais da Libertadores 2025: veja datas dos jogos e times classificados

Do UOL, em São Paulo

As semifinais da Copa Libertadores 2025 têm datas definidas. Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro.

O que aconteceu

Dois times estão classificados. O Racing avançou ao eliminar o Vélez Sarsfield, enquanto o Palmeiras superou o River Plate.

Brasil ainda pode ter mais dois representantes nas semifinais. São Paulo e Flamengo lutam pela classificação na noite de hoje.

Conmebol ainda irá definir dias e horários dos jogos. A entidade aguarda a definição de todos os classificados para o anúncio.

A decisão da Libertadores será no fim de novembro em Lima, no Peru. O estádio Monumental foi o escolhido como o palco da decisão.

Semifinais da Libertadores 2025

Palmeiras x São Paulo ou LDU

x São Paulo ou LDU Racing x Estudiantes ou Flamengo

*Times em negrito disputam o jogo de volta em casa.

Calendário da Libertadores 2025

Semifinais: 22 e 29 de outubro

22 e 29 de outubro Final: 29 de novembro

Premiação da Libertadores 2025