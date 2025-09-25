Semifinais da Libertadores 2025: veja datas dos jogos e times classificados
As semifinais da Copa Libertadores 2025 têm datas definidas. Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro.
O que aconteceu
Dois times estão classificados. O Racing avançou ao eliminar o Vélez Sarsfield, enquanto o Palmeiras superou o River Plate.
Brasil ainda pode ter mais dois representantes nas semifinais. São Paulo e Flamengo lutam pela classificação na noite de hoje.
Conmebol ainda irá definir dias e horários dos jogos. A entidade aguarda a definição de todos os classificados para o anúncio.
A decisão da Libertadores será no fim de novembro em Lima, no Peru. O estádio Monumental foi o escolhido como o palco da decisão.
Semifinais da Libertadores 2025
- Palmeiras x São Paulo ou LDU
- Racing x Estudiantes ou Flamengo
*Times em negrito disputam o jogo de volta em casa.
Calendário da Libertadores 2025
- Semifinais: 22 e 29 de outubro
- Final: 29 de novembro
Premiação da Libertadores 2025
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17,1 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão) por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,1 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,8 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136,6 milhões)