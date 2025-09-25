'Se o Flamengo perder para o Estudiantes, é flamengada', diz Lavieri

O Flamengo é muito superior ao Estudiantes e joga hoje em La Plata pressionado para se classificar à semifinal da Libertadores, afirma Danilo Lavieri no UOL Esporte, do Canal UOL.

Segundo o colunista, se o Rubro-Negro cair para o time argentino, será uma "flamengada". Lavieri alertou que o experiente time de Filipe Luís terá de saber encarar a pressão do caldeirão do Estudiantes.

O Flamengo é muito melhor que o Estudiantes. Então, eu acho que a pressão está mais com o Flamengo, embora o Flamengo esteja fora de casa.

Eu acho que o Flamengo já deveria ter resolvido esse jogo na ida e agora vai para lá pressionado e vai ter que aguentar a pressão. Jorginho, Saúl, os caras são rodados, eles não podem falar que não vão aguentar a pressão. Para mim, o Flamengo, tem uma obrigação muito forte. Mas se o Flamengo for eliminado pelo Estudiantes, eu vou usar uma palavra que os próprios flamenguistas usam, é flamengada.

Danilo Lavieri

O Flamengo venceu o jogo de ida por 2 a 1 e pode até empatar na Argentina para se classificar à semifinal da Libertadores.

