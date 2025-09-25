Topo

Esporte

São Paulo x LDU: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/09/2025 05h30

São Paulo e LDU se enfrentam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Com a derrota por 2 a 0 no Equador, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal. Vitória do Tricolor por dois gols leva a decisão aos pênaltis.

Tricampeão, o São Paulo aposta no fator casa para voltar à semifinal do torneio. Recuperado de uma lesão, o atacante Lucas deve iniciar a partida no banco de reservas.

A equipe de Hernán Crespo vem de derrota no Brasileirão. O treinador poupou quase todo o time pensando no duelo da Libertadores e viu o Santos vencer por 1 a 0.

São Paulo x LDU -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 25 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

