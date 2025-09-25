São Paulo perde de novo da LDU e cai na Libertadores em noite de protesto
O São Paulo está eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, Tricolor recebeu a LDU em uma noite que começou com festa, mas terminou em nova derrota, agora por 1 a 0, e muita frustração por parte da torcida, com direito a xingamentos ao presidente Julio Casares.
Medina anotou o gol equatoriano no Morumbis. São-paulinos até chegaram a balançar as redes em duas oportunidades, mas os tentos acabaram anulados. O agregado ficou 3 a 0 para a LDU.
Agora só com o Brasileirão para disputar em 2025, o Tricolor volta a campo às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, quando recebe o Ceará. O time ocupa a 7ª colocação da tabela, com 35 pontos.
A LDU encara o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Ontem, o Alviverde venceu o River Plate no Allianz Parque e se classificou.
São Paulo flerta com o empate, mas é vítima dos próprios erros
O time de Hernán Crespo tinha uma série de dúvidas antes de a bola rolar. Lucas chegou ao banco de reservas e entrou durante o 2° tempo, mas Oscar, Marcos Antônio e Ferraresi foram baixas. O técnico argentino ainda improvisou Rigoni como ala-direita.
O São Paulo iniciou bem o embate e, quase que de cara, já perdeu duas boas chances. A primeira foi com o próprio Rigoni, que mandou bola no travessão à curta distância; a segunda foi com Luciano, que, sozinho e praticamente dentro da pequena área, mandou por cima do travessão.
Na única chegada dos equatorianos no primeiro tempo, um gol. Os erros individuais do embate de ida se repetiram, e hoje foi Bobadilla quem bobeou em bola alta. O volante perdeu o tempo da bola e viu Medina sair de frente para Rafael e abrir o placar, já no fim do primeiro tempo.
Na volta do intervalo, Crespo sacou Alan Franco e rompeu com a linha de três zagueiros, apostando em mais um atacante: Dinenno. Ainda assim, os são-paulinos seguiram sem ameaçar o gol adversário, reféns de uma LDU que dominava as ações, ainda que se defendendo.
Lucas veio a campo aos 20 minutos, junto com o cria da base Lucca, mas não foi capaz de colocar fogo na noite gelada no Morumbis, que terminou com protestos e xingamentos contra o presidente do clube, Julio Casares, um ensaio de gritos irônicos de 'olé' e muitas vaias ao apito final.
Lances importantes
Primeira chegada! Ferreirinha recebeu bola enfiada na linha de fundo e cruzou para a área. A bola passou pelo goleiro Valle e caiu no pé de Luciano, que carimbou no arqueiro. No rebote, Rigoni acertou o travessão.
Outro boa chance. Após cobrança curto em escanteio de Enzo Díaz, Ferreirinha invadiu a área e tocou para trás. Sozinho, Luciano desperdiçou e mandou por cima do travessão.
Gol da LDU! São Paulo cobrou escanteio curto e viu chute de Rodriguinho ser travado pela zaga equatoriana. No contra-golpe, Alzugaray tentou lançamento longo para Medina, e Bobadilla acabou perdendo o tempo da bola alta e se complicando. O atacante roubou a posse, venceu duelo de corpo com o volante paraguaio e, cara a cara com o Rafael, bateu rasteiro no canto direito para abrir o placar. 1 a 0.
Gol anulado. Logo após o intervalo, Luciano balançou as redes pelo São Paulo. Após arremate, a bola carimbou em Dinenno, que amorteceu a finalização. A bola sobrou nos pés do camisa 10, que colocou para dentro, mas em posição irregular.
Outro anulado. O Tricolor chegou a outro gol, com Pablo Maia. O time alçou bola na área, e Luciano deu um 'encontrão' com o goleiro adversário. No rebote, o camisa 29 guardou, mas o jogo já estava parado.
Não entra. Maílton fez 'um-dois' com Alisson e cruzou para dentro da área. Luciano tentou três arremates, e as três ficaram em cima do goleiro Gonzalo Valle.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 0 X 1 LDU
Data e horário: 25 de setembro, às 19h (de Brasília)
Competição: quartas de final da Copa Libertadores (volta)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Gol: Medina (41'/1°T)
Cartões amarelos: Quintero e Cornejo (LDU)
SÃO PAULO: Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco (Maílton); Rigoni (Lucca), Pablo Maia, Bobadilla (Dinenno), Rodriguinho (Alisson) e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira (Lucas Moura). Técnico: Hernán Crespo.
LDU: Valle; Adé, Allala e Quiñonez; Quintero, Carlos Gruezo, Cornejo (Minda), VIllamil e Bryan Ramírez (Mina); Alzugaray (Pastrán) e Medina (Estrada). Técnico: Tiago Nunes.