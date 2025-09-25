Topo

Esporte

São Paulo perde de novo da LDU e cai na Libertadores em noite de protesto

Luciano se lamenta durante São Paulo x LDU, jogo da Libertadores - Alexandre Schneider/Getty Images
Luciano se lamenta durante São Paulo x LDU, jogo da Libertadores Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

25/09/2025 21h02

O São Paulo está eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, Tricolor recebeu a LDU em uma noite que começou com festa, mas terminou em nova derrota, agora por 1 a 0, e muita frustração por parte da torcida, com direito a xingamentos ao presidente Julio Casares.

Medina anotou o gol equatoriano no Morumbis. São-paulinos até chegaram a balançar as redes em duas oportunidades, mas os tentos acabaram anulados. O agregado ficou 3 a 0 para a LDU.

Agora só com o Brasileirão para disputar em 2025, o Tricolor volta a campo às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, quando recebe o Ceará. O time ocupa a 7ª colocação da tabela, com 35 pontos.

A LDU encara o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Ontem, o Alviverde venceu o River Plate no Allianz Parque e se classificou.

São Paulo flerta com o empate, mas é vítima dos próprios erros

O time de Hernán Crespo tinha uma série de dúvidas antes de a bola rolar. Lucas chegou ao banco de reservas e entrou durante o 2° tempo, mas Oscar, Marcos Antônio e Ferraresi foram baixas. O técnico argentino ainda improvisou Rigoni como ala-direita.

O São Paulo iniciou bem o embate e, quase que de cara, já perdeu duas boas chances. A primeira foi com o próprio Rigoni, que mandou bola no travessão à curta distância; a segunda foi com Luciano, que, sozinho e praticamente dentro da pequena área, mandou por cima do travessão.

Na única chegada dos equatorianos no primeiro tempo, um gol. Os erros individuais do embate de ida se repetiram, e hoje foi Bobadilla quem bobeou em bola alta. O volante perdeu o tempo da bola e viu Medina sair de frente para Rafael e abrir o placar, já no fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, Crespo sacou Alan Franco e rompeu com a linha de três zagueiros, apostando em mais um atacante: Dinenno. Ainda assim, os são-paulinos seguiram sem ameaçar o gol adversário, reféns de uma LDU que dominava as ações, ainda que se defendendo.

Lucas veio a campo aos 20 minutos, junto com o cria da base Lucca, mas não foi capaz de colocar fogo na noite gelada no Morumbis, que terminou com protestos e xingamentos contra o presidente do clube, Julio Casares, um ensaio de gritos irônicos de 'olé' e muitas vaias ao apito final.

Jogadores da LDU comemoram gol sobre o São Paulo em duelo da Libertadores - LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO
Jogadores da LDU comemoram gol sobre o São Paulo em duelo da Libertadores
Imagem: LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Lances importantes

Primeira chegada! Ferreirinha recebeu bola enfiada na linha de fundo e cruzou para a área. A bola passou pelo goleiro Valle e caiu no pé de Luciano, que carimbou no arqueiro. No rebote, Rigoni acertou o travessão.

Outro boa chance. Após cobrança curto em escanteio de Enzo Díaz, Ferreirinha invadiu a área e tocou para trás. Sozinho, Luciano desperdiçou e mandou por cima do travessão.

Gol da LDU! São Paulo cobrou escanteio curto e viu chute de Rodriguinho ser travado pela zaga equatoriana. No contra-golpe, Alzugaray tentou lançamento longo para Medina, e Bobadilla acabou perdendo o tempo da bola alta e se complicando. O atacante roubou a posse, venceu duelo de corpo com o volante paraguaio e, cara a cara com o Rafael, bateu rasteiro no canto direito para abrir o placar. 1 a 0.

Gol anulado. Logo após o intervalo, Luciano balançou as redes pelo São Paulo. Após arremate, a bola carimbou em Dinenno, que amorteceu a finalização. A bola sobrou nos pés do camisa 10, que colocou para dentro, mas em posição irregular.

Outro anulado. O Tricolor chegou a outro gol, com Pablo Maia. O time alçou bola na área, e Luciano deu um 'encontrão' com o goleiro adversário. No rebote, o camisa 29 guardou, mas o jogo já estava parado.

Não entra. Maílton fez 'um-dois' com Alisson e cruzou para dentro da área. Luciano tentou três arremates, e as três ficaram em cima do goleiro Gonzalo Valle.

FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 0 X 1 LDU

Data e horário: 25 de setembro, às 19h (de Brasília)
Competição: quartas de final da Copa Libertadores (volta)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Gol: Medina (41'/1°T)
Cartões amarelos: Quintero e Cornejo (LDU)

SÃO PAULO: Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco (Maílton); Rigoni (Lucca), Pablo Maia, Bobadilla (Dinenno), Rodriguinho (Alisson) e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira (Lucas Moura). Técnico: Hernán Crespo.

LDU: Valle; Adé, Allala e Quiñonez; Quintero, Carlos Gruezo, Cornejo (Minda), VIllamil e Bryan Ramírez (Mina); Alzugaray (Pastrán) e Medina (Estrada). Técnico: Tiago Nunes.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

São-paulinos pedem desculpas à torcida após queda na Libertadores: 'Expectativa era grande'

Encarada de Popó e Wanderlei Silva tem troca de provocações em evento na Faria Lima com presença de Vitor Belfort

Lenda do tênis de mesa brasileiro, palmeirense Biriba morre aos 80 anos

Rafael se desculpa, Lucas lamenta falha, e Luciano vê bola quicando em erro

Morumbis tem recorde de renda, mas não de público em São Paulo x LDU pela Libertadores

Rafael reconhece eficiência da LDU e lamenta eliminação: "Tínhamos potencial"

São Paulo se rende, perde para LDU e cai na Libertadores ao som de ofensas a Casares

Criciúma vence duelo direto contra o Coritiba e assume a liderança da Série B

São Paulo perde de novo da LDU e cai na Libertadores em noite de protesto

Criciúma bate Coritiba e assume liderança da Série B

São Paulo é eliminado em casa, e LDU será rival do Palmeiras na semifinal da Libertadores