Topo

Esporte

São Paulo tem Rigoni como ala e Lucas no banco para decisão; veja escalação

Luciano comemora gol pelo São Paulo; camisa 10 será referência do ataque nesta quinta-feira - Marlon Costa/AGIF
Luciano comemora gol pelo São Paulo; camisa 10 será referência do ataque nesta quinta-feira Imagem: Marlon Costa/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

25/09/2025 17h55

Repleto de desfalques, o São Paulo está preparado para enfrentar a LDU, pelo último ato das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto decisivo tem transmissão do Paramount+

O que aconteceu

O São Paulo irá a campo com: Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Rigoni, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira.

Os equatorianos, enquanto isso, comandados pelo brasileiro Tiago Nunes, jogarão na seguinte configuração: Valle; Adé, Allala e Quiñonez; Quinteros, Carlos Gruezo, Cornejo, VIllamil e Bryan Ramírez; Alzugaray e Medina.

O Tricolor tinha uma série de dúvidas antes da bola rolar, a principal delas sendo as situações de Lucas e Oscar, que se recuperavam de lesões. O camisa 7 estará à disposição do técnico Hernán Crespo no banco de reservas, enquanto o ex-Chelsea segue fora de ação.

Além disso, o atacante Rigoni será utilizado na ala-esquerda, preferido a Cédric Soares, que se recupera de virose, e o recém-chegado Maílton.

Duas baixas são o zagueiro Ferraresi e o meia Marcos Antônio, com incômodos musculares. Os dois estão no banco. No lugar do venezuelano, Crespo utiliza Sabino, e no do brasileiro, Pablo Maia.

Derrotado por 2 a 0 em Quito, o São Paulo depende de uma vitória por três gols de diferença para avançar às semifinais ainda no tempo normal ou de um triunfo por dois gols de saldo para levar a decisão aos pênaltis.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Assistir São Paulo x LDU ao vivo pela Libertadores: veja onde vai passar o jogo

São Paulo tem Rigoni como ala e Lucas no banco para decisão; veja escalação

Fluminense acerta chegada de Zubeldía para substituir Renato Gaúcho; veja detalhes

Parceiro de treino leva três pontos na boca após receber joelhada de Alex Poatan

Escalação do São Paulo: Lucas na reserva, Rigoni como ala e mudança na zaga para enfrentar a LDU

"Clima de final": Piquerez celebra classificação na Libertadores e exalta força do elenco do Palmeiras

Alexsander tem lesão no ligamento do joelho diagnosticada e vira desfalque no Atlético-MG

Transmissão ao vivo de Coritiba x Criciúma pela Série B: veja onde assistir

Lacrosse ganha espaço especial na COB Expo com participação de atleta indígena

Onde vai passar Estudiantes x Flamengo pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de São Paulo x LDU pela Libertadores: veja onde assistir