São Paulo tem Rigoni como ala e Lucas no banco para decisão; veja escalação

Repleto de desfalques, o São Paulo está preparado para enfrentar a LDU, pelo último ato das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto decisivo tem transmissão do Paramount+

O que aconteceu

O São Paulo irá a campo com: Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Rigoni, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira.

Os equatorianos, enquanto isso, comandados pelo brasileiro Tiago Nunes, jogarão na seguinte configuração: Valle; Adé, Allala e Quiñonez; Quinteros, Carlos Gruezo, Cornejo, VIllamil e Bryan Ramírez; Alzugaray e Medina.

O Tricolor tinha uma série de dúvidas antes da bola rolar, a principal delas sendo as situações de Lucas e Oscar, que se recuperavam de lesões. O camisa 7 estará à disposição do técnico Hernán Crespo no banco de reservas, enquanto o ex-Chelsea segue fora de ação.

Além disso, o atacante Rigoni será utilizado na ala-esquerda, preferido a Cédric Soares, que se recupera de virose, e o recém-chegado Maílton.

Duas baixas são o zagueiro Ferraresi e o meia Marcos Antônio, com incômodos musculares. Os dois estão no banco. No lugar do venezuelano, Crespo utiliza Sabino, e no do brasileiro, Pablo Maia.

Derrotado por 2 a 0 em Quito, o São Paulo depende de uma vitória por três gols de diferença para avançar às semifinais ainda no tempo normal ou de um triunfo por dois gols de saldo para levar a decisão aos pênaltis.