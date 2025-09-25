São Paulo pega LDU com missão de pôr fim à escrita de uma década para avançar na Libertadores

Topo

O São Paulo sobe ao gramado do MorumBis nesta quinta-feira, às 19h30, para enfrentar a LDU pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. A equipe tricolor perdeu por 2 a 0 na partida de ida, em Quito, no Equador, e precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal ou por dois para levar a decisão nas penalidades.

O técnico Hernán Crespo demonstrou confiança na classificação após a derrota por 1 a 0 no clássico com o Santos, no domingo, quando levou a campo um time majoritariamente reserva. "A gente vai ganhar. A gente vai passar de fase", garantiu o treinador. Mas a missão não será simples, especialmente quando o retrospecto é levado em consideração.

Há quase dez anos o São Paulo não sabe o que é chegar nas semifinais da Libertadores. De lá para cá, o time tricolor caiu nas quartas em 2021 e em 2024, foi eliminado na fase de grupos em 2020 e ficou pelo meio do caminho ainda na fase preliminar em 2019.

Pesa contra o clube também a tarefa de reverter o placar construído em Quito. Nas dez vezes em que o São Paulo perdeu o primeiro jogo do confronto na Libertadores, buscou a remontada em apenas quatro. O cenário de dois gols em desfavor foi encontrado pelo tricolor paulista na partida de volta em duas ocasiões, mas somente nas oitavas da edição de 1993, quando o clube conquistou o bicampeonato, a classificação foi alcançada.

O São Paulo também não leva a melhor sobre a LDU no retrospecto geral. Em sete partidas, foram três vitórias dos brasileiros e quatro dos equatorianos. As equipes se enfrentaram pelas quartas de final da Sul-Americana em 2023. O tricolor paulista perdeu por 1 a 0 na ida e venceu por 2 a 1 em casa, levando a decisão para os pênaltis. A LDU levou a melhor na disputa na marca da cal e ficou com a vaga.

"É um jogo importante, como todos da Libertadores, e especial. Temos que reverter a situação. Tomamos dois gols fora de casa, apesar de que vínhamos jogando bem mesmo fora de casa. Mas temos a sorte de ter esse jogo na nossa casa, com a nossa torcida, no nosso estádio, onde estamos sendo muito fortes. Vamos usar todas as ferramentas possíveis para reverter essa situação", comentou o lateral-esquerdo Enzo Díaz.

LUCAS E OSCAR SE RECUPERAM E ESTÃO À DISPOSIÇÃO

O São Paulo terá retornos importantes para o duelo desta quinta-feira. Lucas Moura, que foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, participou normalmente dos treinos e demonstrou estar recuperado. Ele não joga desde o dia 18 de agosto. Assim, deve iniciar entre os reservas.

Quem também deve ficar como opção no banco é Oscar, que não entra em campo desde julho. O jogador realizou atividades com elenco e está recuperado da fratura sofrida em três vértebras lombares.

Ausente contra o Santos por causa de uma virose, o lateral-direito Cédric Soares é outro que deve começar a partida entre os suplentes. Em contrapartida, o volante Luan sofreu um edema na coxa direita e está fora do confronto.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Mailton, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Diaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

LDU - Gonzalo Valle; G. Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Bryan Ramírez e Gabriel Villamil; Lautaro Pastrán e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

HORÁRIO - 19h (horário de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).

