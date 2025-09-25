São Paulo é eliminado em casa, e LDU será rival do Palmeiras na semifinal da Libertadores

Topo

25/09/2025 21h01

Chegou ao fim o sonho do tetracampeonato da Libertadores para o São Paulo. Nesta quinta-feira, o Tricolor voltou a perder para a LDU, desta vez por 1 a 0, em pleno Morumbis lotado, e deu adeus à competição nas quartas de final. O gol da partida foi marcado por Jeison Medina, aproveitando falha de Bobadilla no contra-ataque. O time equatoriano enfrentará o Palmeiras na semifinal.

Diante de mais de 50 mil torcedores nas arquibancadas, que protagonizaram uma linda festa no Morumbis, o São Paulo novamente dominou a LDU, criou chances claras de gol, mas, assim como foi no jogo de ida, em Quito, não conseguiu convertê-las, a maioria delas com Luciano.

A LDU, por sua vez, foi cirúrgica e soube aproveitar as raras oportunidades que teve ao longo dos 90 minutos. O time comandado por Tiago Nunes precisou de um contra-ataque para balançar as redes e encaminhar a classificação para a semifinal no fim do primeiro tempo.

Situação das equipes

Fora da Libertadores, o São Paulo agora volta o foco para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o Tricolor recebe o Ceará, no Morumbis, buscando entrar no G6 da competição, grupo que garante uma vaga na próxima edição da Libertadores.

A LDU, por sua vez, enfrentará o Palmeiras na semifinal. Na última quarta-feira, o Verdão eliminou o River Plate, da Argentina, ao vencer o rival por 3 a 1, no Allianz Parque, de virada, e irá em busca de se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão continental, superando os rivais São Paulo e Santos, além de Flamengo e Grêmio, em número de títulos da competição.

? Resumo do jogo

SÃO PAULO 0 X 1 LDU

? Competição: Copa Libertadores

?? Local: Morumbis, em São Paulo

? Data: 25 de setembro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 19h (de Brasília)

Público: 54.609 torcedores

Renda: R$ 8.331.900,00

? Cartões Amarelos: Cornejo, Quintero (LDU); Arboleda (São Paulo)

? Cartões vermelhos: nenhum

Arbitragem

    • Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

    • Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alverto Ponte (VEN)

    • VAR: Juan Soto (VEN)

Gols

LDU: Jeison Medina, aos 41 do 1ºT

???SÃO PAULO

Rafael; Arboleda, Alan Franco (Mailton) e Sabino; Rigoni (Lucca), Pablo Maia, Bobadilla (Dinenno), Rodriguinho (Alisson) e Enzo Díaz; Ferreirinha (Lucas Moura) e Luciano.

Técnico: Hernán Crespo.

?? LDU

Gustavo Valle; Ricardo Adé, Allala e Quiñonez; Gruezo, Cornejo (Minda), Villamil e Quintero; Bryan Ramírez (Richard Mina), Alzugaray (Pastrán) e Jeison Medina (Estrada).

Técnico: Tiago Nunes.

O jogo

Luciano desperdiça chances claras

O primeiro tempo foi marcado pela pressão absoluta do São Paulo, que chegou a ter mais de 70% de posse de bola. A primeira grande oportunidade do Tricolor aconteceu aos oito minutos, quando Rodriguinho fez o cruzamento, o goleiro soltou a bola nos pés de Luciano, que bateu em cima dele. No rebote, Rigoni carimbou o travessão. Ferreirinha ficou com a  sobra, levou para o meio e bateu da entrada da área, obrigando o goleiro a fazer boa defesa.

Mais tarde, aos 20 minutos, Luciano novamente desperdiçou uma grande oportunidade. Ferreirinha rebebeu de Rigoni em cobrança rápida de escanteio, invadiu a área e cruzou rasteiro para o camisa 10, que perdeu um gol inacreditável praticamente debaixo da trave.

Aos 28 foi a vez de Alan Franco cruzar na medida para Luciano completar de cabeça, mas o atacante são-paulino concluiu nas mãos do goleiro.

Sem conseguir converter suas chances, o São Paulo acabou castigado no final do primeiro tempo. Aos 41, Alzugaray deu um chutão para frente em direção a Jeison Medina, que ganhou o duelo com Bobadilla, saiu cara a cara com Rafael e tocou no cantinho, abrindo o placar.

São Paulo tem gols anulados

O São Paulo voltou para o segundo tempo com mudanças. Juan Dinenno substituiu Bobadilla, enquanto Mailton entrou na vaga de Alan Franco. Mais ofensivo, o Tricolor precisou de três minutos para marcar gol. Enzo Díaz fez o cruzamento, Dinenno dominou e a bola sobrou para Luciano dentro da área, que, desta vez, bateu firme para estufar as redes, mas o árbitro acertadamente anuloua jogada por impedimento do camisa 10.

Mais tarde, aos 16 minutos, novo gol anulado do São Paulo. Em bola alçada na área, Luciano e o goleiro da LDU se chocaram em disputa de bola. No rebote, Pablo Maia bateu de fora da área e balançou as redes, mas o lance foi anulado pelo fato de o arqueiro do time equatoriano ter sofrido falta e caído no chão.

Lucas Moura vai a campo

Aos 21 minutos, Lucas Moura, enfim, foi a campo, substituindo Ferreirinha, mas nem mesmo a presença do principal nome do elenco foi capaz de inspirar o time do São Paulo a virar o jogo e se manter vivo na briga pela vaga na semifinal da Libertadores. Longe de ameaçar a LDU com contundência, restou ao Tricolor se conformar com a amarga eliminação no torneio continental.

