Santos pode alcançar maior sequência invicta no Brasileirão contra o Bragantino

Após a vitória no San-São, o Santos chegou a três jogos seguidos sem perder no Campeonato Brasileiro. A equipe praiana, agora, tem pela frente o Red Bull Bragantino, contra quem pode alcançar sua maior sequência invicta na competição.

Além do triunfo contra o São Paulo por 1 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro, o time comandado por Vojvoda também acumulou empates com Fluminense e Atlético-MG, em 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente. Assim, o Peixe chegou a três jogos sem perder pela segunda vez no Brasileiro.

A outra vez que o clube alcançou a marca foi entre a 17ª e 19ª rodada, quando empatou com o Sport, em 2 a 2, e venceu Juventude, por 3 a 1, e Cruzeiro, por 2 a 1. Todavia, a sequência foi interrompida devido à dura goleada de 6 a 0 contra o Vasco, que resultou na demissão de Cleber Xavier, e à derrota de 2 a 0 para o Bahia.

Maior sequência desde 2023

Agora, o Santos tem a chance de conquistar sua maior série de invencibilidade no Brasileirão desde o ano da queda. Em 2023, a equipe alvinegra chegou a ficar sete jogos sem perder, sendo três vitórias e quatro empates. Na época, o Peixe venceu Coritiba, Flamengo e Goiás e empatou com Corinthians, Cuiabá, São Paulo e Botafogo.

Próximo jogo do Santos