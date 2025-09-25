Santos inicia venda de ingressos para jogo contra o Grêmio na Vila; veja informações
O Santos iniciou, nesta quinta-feira, a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, que será realizada na Vila Belmiro, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na próxima quarta-feira (1º), a partir das 21h30 (de Brasília), na Baixada Santista.
A comercialização começou às 13h, exclusivamente para os sócios do Peixão. A venda ao público em geral terá início às 17h, ainda nesta quarta-feira. Enquanto isso, de forma escalonada, os sócios poderão garantir suas entradas de acordo com o tipo de plano que possuem.
A ordem das vendas segue o seguinte cronograma: às 13h, para os sócios de cinco estrelas; às 14h, para os de quatro estrelas; às 15h, para os de três estrelas; e às 16h, para os de duas estrelas. Por fim, às 17h, os ingressos serão liberados ao público geral, no programa "Santos Mais Popular".
Os preços dos ingressos variam de R$ 160 a R$ 220, com descontos especiais para sócios e condições diferenciadas para quem possui cadeiras cativas.
Situação do Santos
O Santos vem de vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 na Vila Belmiro e, atualmente, ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos conquistados. Antes de enfrentar o Grêmio, o Alvinegro Praiano visita o Red Bull Bragantino, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 35ª rodada da competição nacional.
Veja as informações dos ingressos de Santos x Grêmio:
CRONOGRAMA DE VENDAS
Data de Início das vendas (web)
Quinta-feira (25/09) - 13 horas - Apenas Sócios
Quinta-feira (25/09) - 17 horas - Público geral (Santos Mais Popular)
Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) - 13 horas - 25/09
Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) - 14 horas - 25/09
Prioridade 3: Rating (três estrelas) - 15 horas - 25/09
Prioridade 4: Rating (duas estrelas) - 16 horas - 25/09
Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) - 17 horas - 25/09
PREÇOS DOS INGRESSOS
Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
Silver: R$ 40,00
Gold: R$ 20,00
Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 24)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
Silver: R$ 40,00
Gold: R$ 20,00
Black: Gratuito
Arquibancada Princesa Isabel (P19) (visitante)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
Silver: R$ 40,00
Gold: R$ 20,00
Black: Gratuito
PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 72,00
Gold: R$ 50,00
Black: R$ 25,00
Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 62,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 31,25
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 62,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 31,25
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
FORMAS DE PAGAMENTO (online): Cartão de crédito, cartão de débito e PIX
FORMAS DE PAGAMENTO (venda física - bilheteria): Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro