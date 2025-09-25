Skate: Sandro Dias bate recorde mundial ao descer 70m em prédio; veja

Sandro Dias, o Mineirinho, estabeleceu um novo recorde mundial ao descer de uma altura de 70m, hoje, em uma megarrampa construída na lateral do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre (RS).

O que aconteceu

O brasileiro já havia estabelecido um novo recorde completar, um pouco mais cedo, um drop (descida) de 65 m. Sandro aumentou a altura a cada descida, até chegar ao drop do recorde.

Em sua última descida, o Mineirinho foi para os 70m e, de primeira, aumentou o recorde mundial. O evento. batizado de "Building Drop" foi organizado pela Red Bull e transformou um prédio de 21 andares e 85 metros de altura em uma rampa gigante.

Cheguei no meu limite. Vou parar por aqui. Acho que fui o bastante já, estou satisfeitíssimo Isso provou que a gente consegue se superar. Nunca esperava dropar uma rampa de 70 metros. [...] A gente tem que saber também a hora de parar, porque até onde eu tava, qualquer vacilo chega a ser risco de morte. Pelo menos parei com acerto. Sandro Dias, ao sportv

Veja a descida de 70 m

Veja a descida de 65 m