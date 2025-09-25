Topo

Esporte

Sampaoli celebra classificação, mas diz que Atlético-MG "precisa melhorar muito mais"

25/09/2025 09h37

O Atlético-MG chegou às semifinais da Copa Sul-Americana após vencer o Bolívar por 2 a 0 na última quarta-feira. O técnico Jorge Sampaoli celebrou a classificação, explicou as suas escolhas de elenco, mas disse que o Galo "precisa melhorar muito mais" na temporada.

"No segundo tempo teve uma evolução, mas precisa melhorar muito mais. Hoje, o importante era vencer. Não sei há quanto tempo o Atlético não vencia na Arena. Ganhamos um jogo importante, que nos deixa a três jogos de um título. Temos que continuar trabalhando", disse Sampaoli em coletiva de imprensa.

Após terminar o primeiro tempo sem gols, o Atlético-MG partiu para cima na etapa complementar. O gol da classificação, marcado por Bernard, só saiu aos 46 minutos.

Substituição de Hulk

O técnico também explicou a substituição de Hulk. Apesar de ser a maior referência do Atlético-MG, o atacante não estava fazendo bom jogo. Assim, Sampaoli explicou seus motivos para tirar o craque.

"Aqui nós precisamos de todos. Temos que recuperar, como corpo técnico, o rendimento de Hulk, para que os gols dele nos ajudem. Sempre imagino vencer nos 90 minutos, não estava pensando em pênaltis. Então, coloquei jogadores frescos, que tinham velocidade. Apostei nisso", completou.

Próximo jogo do Atlético-MG

  • Atlético-MG x Mirassol (25ª rodada do Brasileirão)

    Data e horário: 27/09 (sábado), às 21h

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Palmeiras terá semi da Liberta em meio a jogos contra Flamengo e Cruzeiro

Alcaraz supera contusão no tornozelo e estreia com vitória em Tóquio; Sinner vence em Pequim

Destaque do Palmeiras, Flaco López é o artilheiro da Copa Libertadores

Recusa de Moicano e mais! Charles Do Bronx explica escolha de rival no UFC Rio

Palmeiras soma quase R$ 60 mi em premiação na Libertadores com vaga na semi

Palmeiras flerta com perigo, mas reforça lua de mel que vive com torcedor

Jogo do Flamengo hoje (25) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Onde vai passar Oviedo x Barcelona pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Sinner vence Cilic com facilidade e inicia campanha no China Open

UFC 320: Ankalaev rebate versão de Poatan sobre encontro e aquece clima para revanche

Davide lamenta gol sofrido no fim e vê empate do Botafogo como "frustrante"