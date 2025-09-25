Sampaoli celebra classificação, mas diz que Atlético-MG "precisa melhorar muito mais"

O Atlético-MG chegou às semifinais da Copa Sul-Americana após vencer o Bolívar por 2 a 0 na última quarta-feira. O técnico Jorge Sampaoli celebrou a classificação, explicou as suas escolhas de elenco, mas disse que o Galo "precisa melhorar muito mais" na temporada.

"No segundo tempo teve uma evolução, mas precisa melhorar muito mais. Hoje, o importante era vencer. Não sei há quanto tempo o Atlético não vencia na Arena. Ganhamos um jogo importante, que nos deixa a três jogos de um título. Temos que continuar trabalhando", disse Sampaoli em coletiva de imprensa.

Após terminar o primeiro tempo sem gols, o Atlético-MG partiu para cima na etapa complementar. O gol da classificação, marcado por Bernard, só saiu aos 46 minutos.

Substituição de Hulk

O técnico também explicou a substituição de Hulk. Apesar de ser a maior referência do Atlético-MG, o atacante não estava fazendo bom jogo. Assim, Sampaoli explicou seus motivos para tirar o craque.

"Aqui nós precisamos de todos. Temos que recuperar, como corpo técnico, o rendimento de Hulk, para que os gols dele nos ajudem. Sempre imagino vencer nos 90 minutos, não estava pensando em pênaltis. Então, coloquei jogadores frescos, que tinham velocidade. Apostei nisso", completou.

Próximo jogo do Atlético-MG