Rossi brilha nos pênaltis, Flamengo elimina Estudiantes e vai à semifinal
O Flamengo sofreu, mas está na semifinal da Libertadores. Nesta quinta-feira, em La Plata, os rubro-negros eliminaram o Estudiantes nos pênaltis (4 a 2) após perderem por 1 a 0 no tempo normal.
O Estudiantes marcou o gol da vitória no fim do primeiro tempo, com Benedetti. Na decisão por pênaltis, Rossi defendeu as cobranças de Benedetti e Ascacibar para garantir a classificação dos cariocas. Na semifinal, o Flamengo terá pela frente o Racing. O duelo de ida acontece no Maracanã, enquanto a volta será em Avellaneda.
O jogo
O confronto iniciou em ritmo morno, com Estudiantes e Flamengo buscando ficar com a posse de bola, mas sem deixar espaço aos avanços do adversário. Com isso, nenhum lance de perigo aconteceu na primeira parte da partida.
Aos poucos, o Flamengo passou a ter mais posse de bola e quase abriu o placar aos 16 minutos. Pedro aproveitou cruzamento rasteiro e se esticou para finalizar, mas Rodríguez se jogou e salvou os donos da casa.
O susto fez o Estudiantes melhorar na partida. Os donos da casa esboçaram uma pressão e assustaram em chute de Arzamendia que parou em Rossi. No entanto, o Flamengo respondeu com Saul, que acertou a trave aos 32 minutos.
Nos minutos finais, o jogo voltou a ficar equilibrado. O Flamengo voltou a levar perigo aos 42 minutos, quando Saul arriscou de longe e viu a bola passar perto do gol. Só que nos acréscimos, o Estudiantes abriu o placar. Benedetti foi lançado e acertou belo chute para dar a vantagem aos donos da casa.
No segundo tempo, o Estudiantes esboçou uma pressão, mas o Flamengo logo equilibrou as ações. Entretanto, as duas equipes abusavam dos erros no setor ofensivo e não levavam perigo ao adversário.
Aos poucos, o Flamengo novamente ficou com mais posse de bola, mas deixava espaço para os avanços do Estudiantes. Os argentinos quase ampliaram aos 21 minutos. Em avanço rápido, Palacios cruzou rasteiro e Saul apareceu para salvar os rubro-negros.
O Estudiantes chegou a balançar a rede aos 27 minutos, novamente com Benedetti. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do meia. O panorama da partida seguiu o mesmo, com o Estudiantes levando mais perigo. Cetré, em duas oportunidades, finalizou perto do gol. Já o Flamengo tinha dificuldade em concluir as jogadas.
Nos minutos finais, o Flamengo manteve a bola e ainda buscou o gol. No entanto, o Estudiantes segurou a vantagem para levar a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, Rossi foi o herói. O arqueiro defendeu as cobranças de Benedetti e Ascacibar para decretar a classificação dos rubro-negros.
FICHA TÉCNICA
ESTUDIANTES 1 (3) X 0 (4) FLAMENGO
Local: Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata (Argentina)
Data: Quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Horário: 21h30 horas (de Brasília)
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
VAR: José Cabero (CHI)
Cartões amarelos: Nuñez (Estudiantes); Léo Pereira (Flamengo)
GOL
ESTUDIANTES: Benedetti, aos 47min do primeiro tempo
ESTUDIANTES: Muslera, Gómez, Núñez, Rodríguez e Arzamendía (Cetré); Ascacíbar, Medina (Castro), Benedetti e Amondarain (Sosa); Carrillo (Allario) e Palacios (Perez)
Técnico: Eduardo Domínguez
FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino
Técnico: Filipe Luís