Rival do Palmeiras na semi, Tiago Nunes destaca trabalho tático da LDU

25/09/2025 23h10

Nesta quinta-feira, a LDU voltou a vencer o São Paulo, desta vez por 1 a 0, no Morumbis, e garantiu vaga na semifinal da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Tiago Nunes analisou a partida e destacou o trabalho tático da equipe equatoriana, com foco na criação de espaços e nas situações de um contra um.

"Trabalhamos muito para criar espaços e aperfeiçoar as situações de um contra um na área. Como time da casa e com o nível de liderança que eles têm, entendemos por que eles encararam a partida dessa forma", afirmou.

O treinador ainda apontou a experiência de seus jogadores e a força do grupo para a sequência da competição.

"Estamos muito felizes, temos atletas de seleção e campeões que sabem a maneira de jogar esta fase. Internamente somos muito fortes", finalizou.

Agora, a LDU enfrentará o Palmeiras na semifinal. O time comandado por Abel Ferreira eliminou o River Plate na noite da última quarta-feira, no Allianz Parque.

Vale destacar que o Palmeiras decide em casa por ter feito a melhor campanha na fase de grupos. O duelo de ida será realizado na semana do dia 22 de outubro, enquanto o confronto de volta está marcado para a semana seguinte.

