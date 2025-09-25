Topo

Barça toma gol do meio de campo, mas vira sob o Oviedo e segue caça ao Real

Eric García, do Barcelona, celebra gol contra o Real Ovieda por LaLiga - Foto: Reprodução/X @FCBarcelona
25/09/2025 18h25

Nesta quinta-feira, o Barcelona virou sob o Real Oviedo e venceu por 3 a 1, no Estádio Carlos Tartiere, em duelo que encerrou a sexta rodada de LaLiga.

Alberto Reina aproveitou lambança do goleiro Joan García e abriu o placar com gol do meio de campo. Eric García, Lewandowski e Araújo viraram para o Barça, que segue invicto.

Com o resultado, o Barcelona vai a 16 pontos e segue na cola do líder Real Madrid, que tem 18 e ainda está 100%. Já o Oviedo segue com 3 pontos, na 18ª posição.

Na próxima rodada, o Barça pode assumir a liderança caso vença a Real Sociedad no domingo. Para isso, precisará contar com um tropeço do Real, que disputará clássico com o Atlético de Madrid no sábado.

Como foi o jogo

O Barcelona chegou com perigo em dois chutes de Rashford. No primeiro, o goleiro Escandell defendeu em cima da linha. Depois, foi buscar no alto e mandou para escanteio.

O veterano Salomón Rondón assutou para o Oviedo. Após jogada pela direita, o centroavante recebeu dentro da pequena área e bateu, mas viu Eric García se jogar para bloquear o chute.

Raphinha recebeu na entrada da área e acertou a trave aos 31 minutos. No rebote, Escandell foi rápido para defender chute de Ronald Araújo e a zaga afastar.

O Oviedo abriu o placar aos 32, com um chute do meio de campo. Joan García saiu da área para interceptar lançamento. Ao tentar sair jogando com Casadó, o goleiro errou o passe e a bola sobou para Alberto Reina pegar de primeira e aproveitar o gol vazio para marcar.

O primeiro lance perigoso da segunda etapa foi do Oviedo. Hassan arrancou pela direita, invadiu a área e bateu rasteiro, mas Joan García espalmou.

O Barcelona empatou com Eric García, aos dez minutos. Ronald Araújo aproveitou ida ao ataque e cruzou rasteiro. Ferrán Torres deu chute acrobático e, após Ecandell espalmar, Eric García só empurrou para o o gol. Raphinha teve chance para virar logo na sequência, mas o goleiro do Oviedo defendeu com o pé.

Joan García quase não segurou o chute de Alberto Reina, de longe, mas ficou com a bola em dois tempos. Raphinha respondeu na sequência em chute bloqueado por Bailly.

Lewandowski virou a partida para o Barça aos 24. Frenkie de Jong de cruzamento certeiro para o camisa 9 polonês arrematar de cabeça. A bola ainda pegou no travessão antes de entrar, sem chances para Escandell.

Os Culés ainda chegaram ao terceiro, com Ronald Araújo. Aos 42, Rashford cobrou escanteio e o capitão do Barça subiu mais que a zaga para definir o placar. Antes do fim, Joan García ainda fez boa defesa cara a cara contra Ahijado.

