Rafael reconhece eficiência da LDU e lamenta eliminação: "Tínhamos potencial"

Rafael deixou o campo inconsolável após a derrota do São Paulo por 1 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira, no Morumbis, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. Com a eliminação do torneio, o goleiro analisou a partida e reconheceu a eficiência dos rivais equatorianos.

Embora o São Paulo tenha sido superior à LDU nos dois jogos, foi o time equatoriano que saiu de campo vitorioso em ambas ocasiões. Na ida, em Quito, triunfo por 2 a 0. Nesta quinta, nem mesmo os mais de 54 mil torcedores foram capazes de intimidar a equipe comandada pelo brasileiro Tiago Nunes.

"Sabemos que precisávamos ganhar, ficar atentos, porque eles iam jogar por uma bola e acabaram aproveitando a bola parada nossa, quando estavam todos à frente, pra fazer o gol. No final eles foram mais eficientes que nós defensivamente e ofensivamente, por isso passaram. É uma pena, porque tínhamos tudo para ser mais eficientes nesses dois jogos para avançar de fase", disse Rafael ao Paramount.

Essa foi a terceira eliminação consecutiva do São Paulo nas quartas de final da Libertadores, a segunda com Rafael no gol. No ano passado, o goleiro amargou a queda para o Botafogo, também no Morumbis, nos pênaltis.

"Muito triste, nós queríamos viver hoje uma noite mágica, poder retribuir o carinho, a festa maravilhosa que eles fizeram. Só tenho que pedir desculpa ao torcedor, fizemos nosso melhor, corremos, mas infelizmente as coisas não saíram como queríamos. São dois anos que saímos nas quartas de final sabendo que tínhamos potencial pra chegar mais longe na competição", concluiu.

A LDU enfrentará o Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores. Os confronto acontecerão nas duas últimas semanas de outubro, com datas e horários ainda a serem definidos pela Conmebol.