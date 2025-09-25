Rafael se desculpa, Lucas lamenta falha, e Luciano vê bola quicando em erro

Três jogadores do São Paulo falaram na saída de campo após à eliminação na Libertadores para a LDU, em jogo que acabou com vitória equatoriana por 1 a 0. O goleiro Rafael, o meia Lucas e o atacante Luciano deram entrevistas ao Paramount+.

O que Rafael falou?

Jogo de uma bola. "Precisávamos ganhar e ficar atentos porque eles jogariam por uma bola. Eles acabaram aproveitando uma bola parada nossa, com todos os nossos jogadores na frente, e fizeram o gol. Eles foram mais eficientes do que nós tanto ofensivamente quanto defensivamente. É uma pena, tínhamos tudo para ser mais eficientes e passar de fase."

Pedido de desculpa. "É muito triste. Queríamos viver uma noite mágica e poder retribuir o carinho e a festa que os torcedores fizeram. Só tenho que pedir desculpa ao torcedor. Nós corremos, mas as coisas não aconteceram da maneira que queríamos. São dois anos que saímos nas quartas de final sabendo que tínhamos potencial para chegar mais longe."

O que Lucas falou?

Motivo da derrota. "A gente estava com expectativa gigante e convicção de que éramos capazes de reverter, mas infelizmente não deu. É difícil, é uma eliminação dolorida. Queríamos muito, mas é futebol. Em jogos assim, sai com a vitória quem falha menos, e fomos punidos por isso. No 1º jogo, falhamos duas vezes, e hoje de novo falhamos. A LDU é uma equipe dura e difícil de enfrentar. Não conseguimos encontrar espaços e concluir em gol as oportunidades que criamos."

Próximos passos. "É dizer que vamos continuar lutando. Temos um grupo de jogadores de caráter e que amam estar aqui. Que os torcedores continuem nos apoiando porque precisamos muito deles. Vamos trabalhar para terminar bem o Brasileirão e voltar bem na Libertadores."

O que Luciano falou?

Gols perdidos. "Quando fui finalizar no 1º tempo, a bola quicou e perdi o gol sem goleiro. Em mata-mata, isso não acontece comigo, mas Deus quis assim. É ver o que tem para se levantar para o resto da temporada."

Vaias. "São justas porque era uma expectativa enorme. Eles encheram o estádio, apoiaram e têm toda razão nas vaias."