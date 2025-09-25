Presidente do São Paulo é xingado pela torcida durante confronto com a LDU

O presidente do São Paulo, Julio Casares, foi xingado por mais de 50 mil são-paulinos nesta quinta-feira, durante o duelo com a LDU, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores, no Morumbis.

Na reta final de partida, já sem esperança em relação à virada sobre o time equatoriano, a torcida do São Paulo entoou xingamentos ao presidente do São Paulo.

"Ei, Casares, vai tomar no c*", gritou os torcedores são-paulinos nas arquibancadas do Morumbis.

A bronca com o presidente tricolor se dá pela eliminação nas quartas de final da Libertadores e aos acontecimentos recentes, como a venda de atletas promissores por valores considerados baixos, como Henrique do Carmo, Lucas Ferreira e Matheus Alves.

As contratações realizadas nesta janela de transferências para repor as saídas também não foram bem digeridas pela maioria dos tricolores. Atletas que não vinham sendo muito aproveitados, como Juan Dinenno e Emiliano Rigoni foram integrados ao elenco como apostas, que até agora não deram certo.

A dívida do clube, cada vez maior e principal obstáculo para a contratação de reforços de peso, também é um dos principais motivos para o descontentamento geral da torcida tricolor com a atual gestão do clube.

Julio Casares encerra seu segundo e último mandato como presidente do São Paulo na próxima temporada. Nos bastidores, membros da política tricolor já começam a se articular para definir um possível sucessor do atual mandatário.