Topo

Esporte

Presidente do São Paulo é xingado pela torcida durante confronto com a LDU

25/09/2025 20h49

O presidente do São Paulo, Julio Casares, foi xingado por mais de 50 mil são-paulinos nesta quinta-feira, durante o duelo com a LDU, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores, no Morumbis.

Na reta final de partida, já sem esperança em relação à virada sobre o time equatoriano, a torcida do São Paulo entoou xingamentos ao presidente do São Paulo.

"Ei, Casares, vai tomar no c*", gritou os torcedores são-paulinos nas arquibancadas do Morumbis.

A bronca com o presidente tricolor se dá pela eliminação nas quartas de final da Libertadores e aos acontecimentos recentes, como a venda de atletas promissores por valores considerados baixos, como Henrique do Carmo, Lucas Ferreira e Matheus Alves.

As contratações realizadas nesta janela de transferências para repor as saídas também não foram bem digeridas pela maioria dos tricolores. Atletas que não vinham sendo muito aproveitados, como Juan Dinenno e Emiliano Rigoni foram integrados ao elenco como apostas, que até agora não deram certo.

A dívida do clube, cada vez maior e principal obstáculo para a contratação de reforços de peso, também é um dos principais motivos para o descontentamento geral da torcida tricolor com a atual gestão do clube.

Julio Casares encerra seu segundo e último mandato como presidente do São Paulo na próxima temporada. Nos bastidores, membros da política tricolor já começam a se articular para definir um possível sucessor do atual mandatário.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Trégua? Vitor Belfort surpreende ao revelar torcida por Wanderlei Silva contra Popó

São-paulinos pedem desculpas à torcida após queda na Libertadores: 'Expectativa era grande'

Encarada de Popó e Wanderlei Silva tem troca de provocações em evento na Faria Lima com presença de Vitor Belfort

Lenda do tênis de mesa brasileiro, palmeirense Biriba morre aos 80 anos

Rafael se desculpa, Lucas lamenta falha, e Luciano vê bola quicando em erro

Morumbis tem recorde de renda, mas não de público em São Paulo x LDU pela Libertadores

Rafael reconhece eficiência da LDU e lamenta eliminação: "Tínhamos potencial"

São Paulo se rende, perde para LDU e cai na Libertadores ao som de ofensas a Casares

Criciúma vence duelo direto contra o Coritiba e assume a liderança da Série B

São Paulo perde de novo da LDU e cai na Libertadores em noite de protesto

Criciúma bate Coritiba e assume liderança da Série B