Presidente da CBAt projeta Mundial de marcha atlética "histórico" no Brasil

Presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Motta Campos celebrou o Mundial de marcha atlética no Brasil. Em palestra na COB Expo, nesta quinta-feira, o mandatário valorizou o feito de Brasília ser a sede e projetou uma competição histórica.

"Um sonho? Não. Realidade. Vai ser um evento fantástico. Primeira vez no hemisfério sul. Conseguimos apresentar um grande projeto. É o país da marcha atlética. Estamos preparando um palco para que o Brasil brilhe mais uma vez na modalidade e em casa. Estamos aplicando já para 2028 receber o campeonato mundial de corrida de rua. A CBAt busca o topo. Agradeço ao apoio do Distrito Federal também, disse.

"Teremos um campeonato histórico. Quero que a família do Caio e de todos possam prestigiar os seus filhos no Brasil. Dia 12 de abril de 2026 o Brasil será o país da marcha atlética. Conto com o apoio de todos", completou.

Cesar Sbrighi, que faz parte do Comitê Organizador Local do Mundial de Marcha Atlética por Equipes, também falou sobre o tema. Ele acredita no sucesso dos atletas brasileiros nas pitas da capital federal.

"Evento mais importante desde os jogos olímpicos para o atletismo. O Brasil merece um campeonato desse porte. Pela primeira vez os atletas vão poder disputar em casa. Teremos cerca de 400 atletas de mais de 50 países. Mais de 50 países vão transmitir, mostrando Brasília. Vai ser um cenário magnífico. São seis provas. Duas sub-20 e quatro para adultos. São provas que também vão ser adaptadas para distâncias de maratona, de 42km e 21km. Tem disputa por equipes também e tenho certeza que o Brasil vai ser dar bem. Temos boas chances", destacou.

Atletas ansiosos!

E a alegria não fica restrita aos bastidores. Viviane Lyra, heptacampeã brasileira e medalhista pan-americana, está ansiosa para poder competir em casa.

"A gente já está com a expectativa lá em cima. Motivo de muita alegria. Já estamos pensando em 2026. O planejamento já está feito. O meu treinador faz e vamos ajustando o necessário. Temos algumas provas antes para conhecer essa maratona de marcha atlética. Precisamos entender como funciona para chegar bem no Mundial. Vamos treinar na altitude e temos interesse em fazer um camping de adaptação em Brasília. O clima é diferente e já conhecemos o circuito e ficamos no clima. Estou vibrando muito com isso", finalizou.

A candidatura de Brasília foi apresentada, defendida e conquistada pela CBAt, o Governo do Distrito Federal e a Federação de Atletismo do Distrito Federal, com apoio do Governo Federal e do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O Mundial começa no dia 12 de abril de 2026. Ou seja, faltam 200 dias para o evento.