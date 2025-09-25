Parceiro de treino leva três pontos na boca após receber joelhada de Alex Poatan
Restando pouco mais de uma semana para a revanche contra Magomed Ankalaev, marcada para o UFC 320, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira parece estar com a trocação afiada para tentar vingar a derrota para o russo, em março deste ano, e recuperar o cinturão meio-pesado (93 kg) da liga. E quem pôde comprovar isso foi Austin Ross, parceiro de treinos de 'Poatan', que precisou dar três pontos no lábio após receber um golpe do striker paulista.
O registro do incidente no treino foi compartilhado pelo próprio lutador brasileiro, através do seu canal no 'Youtube' e das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Ao tentar uma queda durante o 'sparring', Austin Ross acabou recebendo uma joelhada de encontro aplicada por Alex Poatan, que acertou de forma precisa o rosto do parceiro de equipe, abrindo um corte no lábio inferior da sua boca.
Imediatamente após conectar o golpe, o ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado do UFC percebeu o dano causado e se desculpou com o colega. Depois de passar por atendimento médico, onde foi submetido a uma sutura na boca, Austin se reencontrou com Poatan, que, mais uma vez, pediu perdão por tê-lo acertado de forma tão contundente.
Bom sinal?
Levando em conta apenas as partes dos treinos compartilhadas com o público por Alex Pereira, os fãs do lutador brasileiro têm tudo para se empolgarem para a disputa contra Magomed Ankalaev, no próximo dia 4 de outubro. Isso porque esta não foi a primeira vez que o striker paulista impressionou ao mostrar sua atual forma física e técnica. Recentemente, Poatan já havia deixado parte da comunidade do MMA de boca aberta ao publicar uma sessão de manopla com seus treinadores, Plínio Cruz e Glover Teixeira.
