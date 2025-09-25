Topo

Esporte

Palmeiras x Sport: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil Feminina

25/09/2025 08h00

Nesta quinta-feira, Palmeiras e Sport duelam pelas quartas de final da Copa do Brasil feminina. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.

Onde assistir

O confronto será transmitido pelo SporTV.

Como chegam as equipes

O Palmeiras chega para a partida com uma sequência de quatro vitórias. A equipe conseguiu se classificar para as quartas da Copa do Brasil após um triunfo por 3 a 0 sobre o América-MG.

O Sport, por sua vez, venceu suas duas últimas partidas pela Copa do Brasil. A equipe de Pernambuco ganhou do Realidade Jovem por 3 a 1 para garantir a vaga nas quartas.

Prováveis escalações

Palmeiras: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Brena Carolina, Diany, Amanda Gutierres, Isadora, Andressinha, Lais Estevam, Anny Marabá e Rhay Coutinho

Técnico: Camilla Orlando

Sport: Nanda; Evinha, Maria Clara, Xavier e Marcelinha; Andréia, Hayla, Ellen e Bianquinha; Layza e Gessica

Técnico: Macarena Anora Deichler Celedón

Arbitragem

  • Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

  • Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

UFC 320: Cody Sandhagen ironiza possível plano de luta de Merab Dvalishvili

Palmeiras x Sport: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil Feminina

Aston Villa x Bologna: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga Europa

Abel exalta clima da torcida do Palmeiras em classificação, mas relembra atrito: "Sangra por dentro"

São Paulo pega LDU com missão de pôr fim à escrita de uma década para avançar na Libertadores

Flamengo defende vantagem contra Estudiantes por vaga na semifinal da Libertadores

Bipolar? Novo contratado do UFC, Rafael Tobias explica apelido inusitado

Flaco López resolve contra o River e credita boa fase ao trabalho coletivo do Palmeiras

Ferreirinha pode ganhar chance no São Paulo contra a LDU após Rigoni não convencer

Santos pode alcançar maior sequência invicta no Brasileirão contra o Bragantino

Ataque do Corinthians volta a passar em branco e encerra sequência positiva