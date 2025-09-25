Palmeiras x Sport: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil Feminina
Nesta quinta-feira, Palmeiras e Sport duelam pelas quartas de final da Copa do Brasil feminina. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.
Onde assistir
O confronto será transmitido pelo SporTV.
Como chegam as equipes
O Palmeiras chega para a partida com uma sequência de quatro vitórias. A equipe conseguiu se classificar para as quartas da Copa do Brasil após um triunfo por 3 a 0 sobre o América-MG.
O Sport, por sua vez, venceu suas duas últimas partidas pela Copa do Brasil. A equipe de Pernambuco ganhou do Realidade Jovem por 3 a 1 para garantir a vaga nas quartas.
Prováveis escalações
Palmeiras: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Brena Carolina, Diany, Amanda Gutierres, Isadora, Andressinha, Lais Estevam, Anny Marabá e Rhay Coutinho
Técnico: Camilla Orlando
Sport: Nanda; Evinha, Maria Clara, Xavier e Marcelinha; Andréia, Hayla, Ellen e Bianquinha; Layza e Gessica
Técnico: Macarena Anora Deichler Celedón
Arbitragem
- Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)
- Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)