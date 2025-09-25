Topo

Esporte

Palmeiras soma quase R$ 60 mi em premiação na Libertadores com vaga na semi

Elenco do Palmeiras comemora classificação contra o River Plate na Libertadores - Cesar Greco/Palmeiras
Elenco do Palmeiras comemora classificação contra o River Plate na Libertadores Imagem: Cesar Greco/Palmeiras
do UOL

Colaboração para o UOL

25/09/2025 11h16

O Palmeiras se aproximou dos R$ 60 milhões em premiação ao carimbar a vaga para a semifinal da Libertadores. Apenas o triunfo contra o River Plate rendeu R$ 12,2 milhões (2,3 milhões de dólares).

O que aconteceu

O Alviverde chegou 56,8 milhões, somando a premiação desde o começo da competição. É a quinta vez em seis anos que o clube paulista alcança a semifinal da competição continental.

Relacionadas

Arbitragem gera revolta da Libertadores a jogos atrasados do Brasileirão

Flaco vira artilheiro da Liberta e mostra por que River é obcecado por ele

Abel pede calma com Flaco e lembra críticas da torcida: 'Sangra por dentro'

A campanha perfeita na fase de grupos e a vaga nas oitavas garantiu ao Palmeiras 6,2 milhões de dólares - cerca de R$ 35,4 milhões. A quantia inclui o valor de participação na fase de grupos (US$ 3 milhões) somado ao bônus por cada uma das seis vitórias (US$ 330 mil por triunfo) e ao prêmio por avançar às oitavas (US$ 1,25 milhão).

A classificação para as quartas de final rendeu mais R$ 9,2 milhões (1,7 milhão de dólares). O time de Abel Ferreira eliminou o Universitário (PER) nas oitavas.

Caso avance à final, o Palmeiras garante, no mínimo, R$ 38,2 milhões — premiação ao vice-campeão. O campeão fatura R$ 131,2 milhões. O Alviverde enfrentará o vencedor de São Paulo e LDU (EQU) pela semifinal nos dias 22 e 29 de outubro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Recusa de Moicano e mais! Charles Do Bronx explica escolha de rival no UFC Rio

Palmeiras soma quase R$ 60 mi em premiação na Libertadores com vaga na semi

Palmeiras flerta com perigo, mas reforça lua de mel que vive com torcedor

Jogo do Flamengo hoje (25) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Onde vai passar Oviedo x Barcelona pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Sinner vence Cilic com facilidade e inicia campanha no China Open

UFC 320: Ankalaev rebate versão de Poatan sobre encontro e aquece clima para revanche

Davide lamenta gol sofrido no fim e vê empate do Botafogo como "frustrante"

Guardiola exalta Phil Foden e jovens da base do Manchester City

Bernard expõe ambiente ruim com Cuca após classificar Atlético-MG na Copa Sul-Americana

Fernando Diniz destaca atuação do Vasco na vitória sobre o Bahia: "Ganhamos com muito mérito"