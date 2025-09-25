Topo

Esporte

Palmeiras se reapresenta após classificação na Libertadores e se prepara para enfrentar o Bahia

25/09/2025 15h38

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta quinta-feira depois de avançar à semifinal da Libertadores. No Allianz Parque, o time de Abel Ferreira venceu o River Plate por 3 a 1, com gols de Vitor Roque e Flaco López (duas vezes), e avançou com um 5 a 2 no agregado.

Os atletas que foram titulares na vitória sobre o time argentino fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência. O restante do elenco foi a campo e realizou trabalhos técnicos sob o comando da comissão de Abel Ferreira e já deu início aos preparativos para o jogo contra o Bahia.

A delegação palmeirense vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Tricolor de Aço neste domingo, pela 25ª rodada. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Gustavo Gómez preocupa?

O zagueiro Gustavo Gómez deu um susto na torcida e saiu aos 15 minutos do segundo tempo com uma pancada no rosto. O capitão foi para o hospital, mas não teve lesão detectada, apenas um inchaço no olho. Pela manhã, Gómez publicou uma imagem do local machucado e tranquilizou a torcida.

O atleta será acompanhado pelo Departamento Médico do Verdão, mas deve ser baixa para o duelo contra o Bahia. Assim, Abel Ferreira terá um time com mudanças, já que também não conta com o Micael, que recebeu o terceiro amarelo contra o Fortaleza e cumprirá suspensão.

Situação do Palmeiras na temporada

Classificado às semifinais da Libertadores, o Palmeiras aguarda o vencedor de São Paulo x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira. Enquanto isso, a equipe de Abel volta as atenções ao Brasileirão. O Verdão é o terceiro colocado, com 49 pontos em 22 jogos disputados.

