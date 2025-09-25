Ex-árbitros analisam 3 polêmicas de Palmeiras x River e detonam juiz

O jogo Palmeiras 3x1 River Plate, válido pela volta das quartas de final da Libertadores, ficou marcado por uma arbitragem confusa de Andrés Matonte, do Uruguai. O UOL ouviu ex-árbitros sobre três lances polêmicos ocorridos no Allianz Parque.

Pênalti para o Palmeiras?

Aos 27 minutos, Flaco López cruzou para o meio da área, e Montiel, ao afastar, chutou a bola na direção de Galoppo, que não estava com o braço colado ao corpo. Apesar da revolta palmeirense, o árbitro não marcou a penalidade.

Não houve pênalti. A bola bateu na mão do jogador do River de maneira acidental. O lance tratou-se de bola na mão acidental Manoel Serapião

Não é pênalti para o Palmeiras porque o chute que acertou o Galoppo veio do próprio companheiro de equipe, e há determinação para não marcar, quando bate na mão, se a bola vier de um companheiro de equipe Alfredo Loebeling

Neste lance, o Galoppo está com braço aberto no momento do chute do Montiel. Ao meu modo de ver, foi pênalti Ulisses Tavares

Mão acidental por parte do Galoppo, ainda mais porque a bola veio do companheiro. Nada a marcar Guilherme Ceretta

Falta em Vitor Roque?

Ainda no 1º tempo, Vitor Roque deu um tapa na bola após bate-rebate e, no momento da arrancada, foi derrubado por Rivero. Matonte não cravou falta, e os jogadores do River cercaram o atacante palmeirense.

Houve falta clara no Vitor Roque, e o defensor do River merecia tomar cartão amarelo Manoel Serapião

É falta e para cartão amarelo, porque o Vitor Roque está cortando em diagonal em direção à lateral do campo Alfredo Loebeling

Houve falta clara e para cartão amarelo ao Rivero Ulisses Tavares

É falta e punição ao jogador do River com cartão amarelo Guilherme Ceretta

Acuña era para ter sido expulso?

Já na etapa final, o lateral do River protagonizou três polêmicas em questão de dez segundos. Primeiro, ele deu um empurrão em Vitor Roque assim que o atacante jogou a bola para longe diante de um lateral. Depois, Acuña ensaiou uma cabeçada em Emiliano Martínez, que saiu do banco de reservas para defender o atacante e caiu no meio do tumulto. O jogador ainda pisou no reserva palmeirense — o árbitro aplicou cartão amarelo para o argentino.

Pelo empurrão, o Acuña apenas merecia cartão amarelo, igual ao que foi dado ao Weverton por também por empurrar o adversário, com o jogo parado. Também não consegui ver cabeçada do Acuña Manoel Serapião

Eles não estão expulsando jogadores por empurrão, a menos que for na cabeça, como o Weverton empurrou o Galoppo. Se ele tivesse acertado a cabeçada, seria vermelho. No pisão, é vermelho, é agressão porque o jogo está paralisado. Ele pisa intencionalmente Alfredo Loebeling

O cartão amarelo foi bem aplicado. Houve tumulto entre atletas e quem estava no banco de reservas. Se o árbitro fosse seguir as regras, ele poderia ter expulsado jogadores das duas equipes Ulisses Tavares

Se é lá na Argentina e fosse algum jogador do Palmeiras no lugar do Acuña, ele expulsaria. Não sei dizer o que acontece com os árbitros na Libertadores quando apitam no Brasil, beira o ridículo Guilherme Ceretta

Opiniões gerais sobre o árbitro

A arbitragem do Matonte foi muito fraca. Ele optou por contemporizar infelizmente só posso lamentar estas atitudes Ulisses Tavares

O árbitro foi muito mal, ele se perdeu no jogo — e isso já era esperado. O árbitro apitou mal para os dois times Alfredo Loebeling