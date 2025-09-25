Palmeiras renova contrato com zagueiro e capitão do sub-20; veja detalhes

O Palmeiras acertou a renovação de contrato do zagueiro Robson, capitão e joia do sub-20. O novo vínculo do atleta de 18 anos é válido até dezembro de 2028; o anterior vencia em setembro de 2027. Com isso, o clube assegura a promessa da base palmeirense por mais tempo.

Recentemente, Robson foi decisivo na conquista do Campeonato Brasileiro sub-20 desta temporada, marcando o último gol de pênalti que deu o título para as Crias da Academia contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. O lance garantiu o tetracampeonato do Verdão e o bicampeonato pessoal do defensor, que já havia levantado o troféu em 2024.

A trajetória de Robson no Palmeiras

O jogador chegou ao clube em 2024 e, desde então, se consolidou como uma das principais referências do sub-20 alviverde, sendo titular e um dos capitães da equipe.

O zagueiro tem 83 jogos e dois gols pelo Palmeiras sub-20 nas duas últimas temporadas. Além disso, soma duas convocações para a Seleção Brasileira de base e vem chamando a atenção da comissão técnica do profissional, com quem tem treinado constantemente.

A temporada do sub-20 do Palmeiras

O sub-20 do Palmeiras disputa as oitavas de final do Paulista. Nesta sexta-feira, o Verdão enfrenta o Referência, às 15 horas (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, na partida de volta. Na ida, as Crias da Academia venceram o rival por 2 a 0.

O Palmeiras vai atrás do seu 14º título do Paulista sub-20, tendo conquistado seis das últimas oito edições do torneio. Em 2023, as Crias da Academia sagraram-se campeãs ao baterem o São Paulo, vencendo os dois jogos da final.