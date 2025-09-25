Topo

Palmeiras goleia o Sport e avança à semifinal da Copa do Brasil feminina

25/09/2025 20h01

O Palmeiras goleou o Sport, na noite desta quinta-feira, por 5 a 0, em jogo único das quartas de final da Copa do Brasil feminina, na Arena Barueri. Brena, Greyce Landázury, Isadora, Laís Melo e Anny Marabá anotaram os tentos palmeirenses na vitória que colocou as Palestrinas na semifinal da competição.

E agora?

Além de Palmeiras, estão classificados Bahia e São Paulo. Internacional e Ferroviária decidem a última vaga. Os confrontos e os mandos de campo das semifinais serão definidos por sorteio. A semi está prevista para acontecer no dia 5 de novembro.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras

Competição: Campeonato Paulista feminino (Primeiro fase)

Data e hora: 28 de setembro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Santana do Parnaíba

? Resumo do jogo

O Palmeiras abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Raissa recebeu boa bola pela esquerda, cruzou na área, na cabeça de Brena, que mandou para o fundo do gol. As Palestrinas ampliaram ao 44. Tainá Maranhão driblou a marcação, mandou a bola na área para Greyce, que bateu de primeira e mandou no cantinho.

Nos acréscimos, a árbitra marcou um pênalti para o Verdão após toque no braço de Aila. Na cobrança, Isadora estufou a rede e fez o terceiro gol do Palmeiras.

A equipe do Verdão ampliou o placar aos 15 do segundo tempo. Raissa achou bom passe para Laís Melo, que bateu na saída da goleira e fez o quarto gol. Aos 31, Anny Marabá aproveitou o cruzamento na área, tocou por cima de Nanda e ampliou a goleada.

? PALMEIRAS 5X0 SPORT ?

? Competição: Copa do Brasil feminina (Quartas de final)

?? Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

? Data: 25 de setembro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 18 horas (de Brasília)

Gols

? Brena, aos 39? do 1°T (Palmeiras)

? Greyce Landázury, aos 44? do 1ºT (Palmeiras)

? Isadora, aos 51? do 1°T (Palmeiras)

? Laís Melo, aos 15? do 2°T (Palmeiras)

? Anny Marabá, aos 31? do 2°T (Palmeiras)

