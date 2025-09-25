Topo

Palmeiras flerta com perigo, mas reforça lua de mel que vive com torcedor

Elenco do Palmeiras comemora classificação contra o River Plate na Libertadores Imagem: Cesar Greco/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

25/09/2025 11h00

O Palmeiras flertou com o perigo contra o River Plate, mas terminou a noite de ontem em completo êxtase com a sua torcida após a classificação para as semifinais da Copa Libertadores. O time confirmou a lua de mel que vive com o seu torcedor.

O que aconteceu

A torcida do Palmeiras teve um papel importante na classificação. Os torcedores fizeram um corredor com sinalizadores verdes na Academia de Futebol para motivar os jogadores e preparou um mosaico em todos os setores para transformar a atmosfera.

Além disso, os torcedores voltaram a gritar os nomes dos jogadores antes da bola rolar. Isso não acontecia desde a eliminação em casa contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, quando nenhum nome foi preservado dos xingamentos da própria torcida.

O gol cedo do River poderia transformar o ambiente em algo negativo para o Palmeiras, mas a torcida não ficou desmotivada e cantou do início ao fim. Os dois mil torcedores do River que estiveram no estádio eram barulhentos, mas foram em raros momentos que eles foram ouvidos.

O Palmeiras chegou a 10 jogos de invencibilidade e confirmou diante do seu torcedor que vive um momento especial. Desde a derrota por 2 a 0 para o Corinthians na Copa do Brasil, o time de Abel tem 8 vitórias e 2 empates — com um time que vem dando sinais de evolução a cada.

E não é apenas pelos 10 jogos invictos, o desempenho contra times expressivos chama atenção. Neste período, o Palmeiras venceu o Botafogo, o Universitário e o River Plate fora de casa, além dos triunfos expressivos contra Inter e no jogo de volta contra o River.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.

