Palmeiras é favorito contra LDU ou São Paulo? Colunistas opinam

Classificado à semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras seria favorito contra LDU (EQU) ou São Paulo, os possíveis adversários? No Fim de Papo, Juca Kfouri e Danilo Lavieri opinaram.

O Palmeiras eliminou o River Plate nas quartas de final com duas vitórias. Após superar os argentinos por 2 a 1 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o time alviverde voltou a vencer no Allianz Parque, em São Paulo, por 3 a 1.

Juca: Palmeiras é melhor que LDU e São Paulo, mas não é favorito

Eu diria que o Palmeiras é melhor que LDU e São Paulo, é melhor que a seleção de LDU e São Paulo se os dois formarem um time. Mas não tem favorito numa fase desta de Libertadores. O Palmeiras vai ter que ir a Quito, é desagradável, a gente sabe. Aqui em São Paulo terá tudo para ganhar bem o jogo, mas dependerá do que aconteceu em Quito. Contra o São Paulo, clássico é clássico e vice-versa.

Juca Kfouri

Lavieri: É melhor para o Palmeiras enfrentar a LDU

O Palmeiras é melhor time que a LDU e melhor time que o São Paulo. Se me derem o poder de escolher, eu prefiro 200 mil vezes subir a altitude do que enfrentar o São Paulo. Que fique claro: o clássico é muito mais tenso. O Palmeiras enfrentar a LDU é mil vezes melhor. Isso aqui pode virar meme depois, [...] mas entre pegar a LDU e São Paulo, eu acho que é muito melhor para o Palmeiras pegar a LDU. Acho que o Palmeiras é melhor que os dois. Mas é mais favorito contra a LDU do que contra o São Paulo.

Danilo Lavieri

O Vasco precisa de estabilidade, não é um elenco que seja para estar brigando em 17º, 18º. E hoje ele está subindo para brigar acima do Internacional e do Atlético e do Santos. Tem que ver por quanto tempo isso vai sobreviver.

PVC

O único cara que eu olhava e falava: ele está tentando o jogo, está indo para frente, é o Flaco López. A cada jogo que passa, é impressionante como mudou o Flaco, como está outro jogador, como ele está fazendo coisas que a gente não imaginava. [...] Ele está jogando de uma maneira inacreditável conduzindo o time criando. Está muito bem. [...] Pelo ano, eu escolho o Arrascaeta.

Danilo Lavieri

O River Plate dominou totalmente, sabe o quê? A cabeça do Palmeiras. E isso é uma característica que a gente não costuma ver. O Palmeiras normalmente consegue se portar bem nas horas difíceis. E o River Plate controlou totalmente o Palmeiras. Fez o que quis.

Danilo Lavieri

