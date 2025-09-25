Topo

Esporte

Palmeiras terá semi da Liberta em meio a jogos contra Flamengo e Cruzeiro

As semifinais da Libertadores estão previstas para os dias 22 e 29 de outubro - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
As semifinais da Libertadores estão previstas para os dias 22 e 29 de outubro Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 11h44

O Palmeiras terá uma sequência pesada no fim de outubro. Isso porque o time de Abel Ferreira fará o jogo de ida da semifinal da Libertadores entre os confrontos diretos com Flamengo e Cruzeiro, ambos pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O Alviverde enfrentará o Flamengo, líder do Brasileirão, no Maracanã, em jogo previsto para o dia 18 de outubro. O Rubro-Negro, atualmente, tem dois pontos de vantagem em relação ao time de Abel Ferreira, atual terceiro colocado.

Quatro dias depois, o Palmeiras terá pela frente São Paulo ou LDU, fora de casa, pela semifinal. O primeiro duelo está previsto para o dia 22 e terá data e horário confirmados pela Conmebol.

Relacionadas

Gómez é levado a hospital durante Palmeiras x River após inchaço no rosto

Arbitragem gera revolta da Libertadores a jogos atrasados do Brasileirão

Palmeiras teve 'cabeça fria'? Colunistas avaliam papel de Abel em vitória

Já no dia 25, o clube paulista receberá o Cruzeiro, hoje segundo colocado do Brasileirão com um ponto a mais do que o Alviverde. A data e horário da partida ainda serão confirmados pela CBF.

Fechando o mês, o Palmeiras fará, como mandante, o jogo de volta da semifinal da Libertadores. O duelo está previsto para o dia 29 de outubro e terá mando alviverde pela melhor campanha da fase de grupos.

O calendário do Palmeiras

28/09, às 16h (de Brasília) - Bahia x Palmeiras

01/10, às 19h - Palmeiras x Vasco

05/10, às 16h - São Paulo x Palmeiras

11/10, às 19h - Palmeiras x Juventude (jogo atrasado pela 12ª rodada)

15/10 - Palmeiras x Red Bull Bragantino*

18/10 - Flamengo x Palmeiras*

22/10 - São Paulo ou LDU x Palmeiras**

25/10 - Palmeiras x Cruzeiro*

29/10 - Palmeiras x São Paulo ou LDU**

01/11 - Juventude x Palmeiras*

*Data e horário a serem confirmados pela CBF

**Data e horário a serem confirmados pela Conmebol

O top-6 do Brasileirão

  1. Flamengo - 51 pontos em 23 jogos
  2. Cruzeiro - 50 pontos em 24 jogos
  3. Palmeiras - 49 pontos em 22 jogos
  4. Mirassol - 42 pontos em 23 jogos
  5. Botafogo - 40 pontos em 24 jogos
  6. Bahia - 37 pontos em 23 jogos

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Palmeiras terá semi da Liberta em meio a jogos contra Flamengo e Cruzeiro

Alcaraz supera contusão no tornozelo e estreia com vitória em Tóquio; Sinner vence em Pequim

Destaque do Palmeiras, Flaco López é o artilheiro da Copa Libertadores

Recusa de Moicano e mais! Charles Do Bronx explica escolha de rival no UFC Rio

Palmeiras soma quase R$ 60 mi em premiação na Libertadores com vaga na semi

Palmeiras flerta com perigo, mas reforça lua de mel que vive com torcedor

Jogo do Flamengo hoje (25) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Onde vai passar Oviedo x Barcelona pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Sinner vence Cilic com facilidade e inicia campanha no China Open

UFC 320: Ankalaev rebate versão de Poatan sobre encontro e aquece clima para revanche

Davide lamenta gol sofrido no fim e vê empate do Botafogo como "frustrante"