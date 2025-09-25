Ônibus de staff do Flamengo é apedrejado antes de jogo com Estudiantes

O ônibus que levava parte da comissão técnica do Flamengo — além de integrantes do staff — foi apedrejado na chegada ao estádio UNO Jorge Luís Hirschi, palco da partida contra o Estudiantes, em La Plata (ARG), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Não há feridos

Apesar do susto e dos estilhaços, o clube informa que não há feridos. Os danos se resumiram às janelas trincadas do veículo.

Já o ônibus que levou os jogadores não foi alvejado. Os dois transportes coletivos já se encontram dentro do estádio.

Segundo a transmissão da Flamengo TV, os veículos passaram bem próximos aos torcedores do Estudiantes. Os argentinos se reuniram nos arredores do UNO Jorge Luís Hirschi para realizar a chamada "rua de fogo", com sinalizadores, bandeiras e outros adereços para recepcionar a delegação do time alvirrubro.

Foguetório na madrugada

Os torcedores do Estudiantes já haviam promovido um foguetório nas cercanias da concentração do Flamengo, em La Plata, na madrugada anterior. O próprio diretor de futebol do clube, José Boto, publicou um vídeo às 1h com o barulho dos artefatos explosivos.

O Rubro-Negro escolheu um hotel que fica dentro de um condomínio fechado, algo que amenizou o distúrbio já que os fogos foram lançados fora do perímetro.

Técnico do Estudiantes alfineta o Flamengo

Pelo lado do Estudiantes, o técnico Eduardo Domínguez tratou de alfinetar o Flamengo antes do duelo. Ele afirmou que os rubro-negros "inventaram várias histórias" sobre o episódio onde os jogadores do clube carioca acusaram o quarto árbitro colombiano John Ospina de intervir e fornecer informação privilegiada ao avisar ao treinador de que o zagueiro Santiago Nuñez estava com cartão amarelo e poderia ser expulso.

Com todo o poder que eles têm, estamos a um gol. Eles são um time poderoso e têm as ferramentas para falar e pressionar. Deixem que falem. Eu me concentro em trabalhar e demonstrar com a nossa gente. Inventaram várias histórias de que o bandeirinha (quarto árbitro) recomendou que eu tirasse o Gómez. Muitas vezes dizem um montão de coisas, e quando você joga contra um grande time como o Flamengo, deixe essas coisas para eles.

Eduardo Domínguez, técnico do Estudiantes

Em seguida, o treinador demonstrou confiança de que possa sair com a classificação hoje: