Onde vai passar São Paulo x LDU pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

São Paulo e LDU duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? O Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

Tricolor precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal após o revés por 2 a 0 no Equador. Vitória por dois gols dos donos da casa leva a decisão aos pênaltis. A LDU, por outro lado, pode até empatar ou perder por um gol de diferença.

São Paulo aposta no fator casa para voltar à semifinal do torneio, algo que aconteceu pela última vez em 2016. O vencedor do confronto vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou o River Plate, ontem.

Recuperados de lesões, Lucas e Oscar devem ficar à disposição de Crespo. Eles, porém, devem iniciar a partida no banco de reservas.

São Paulo x LDU -- Copa Libertadores