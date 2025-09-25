Topo

Onde vai passar Oviedo x Barcelona pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Raphinha comemora gol em Barcelona x Valencia pelo Campeonato Espanhol Imagem: Lluis GENE / AFP
Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/09/2025 11h00

Oviedo e Barcelona entram em campo hoje, às 16h30 (de Brasília), no Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Oviedo tem quatro derrotas nas cinco primeiras partidas e quer se recuperar do início ruim. A equipe foi superada pelo Elche por 1 a 0 na rodada passada.

Já o Barcelona está invicto e quer somar mais três pontos para seguir na cola do Real Madrid. O Barça venceu o Getafe por 3 a 0 no último pelo compromisso por La Liga.

Oviedo x Barcelona -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 25 de setembro, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

