Onde vai passar Oviedo x Barcelona pelo Espanhol? Como assistir ao vivo
Oviedo e Barcelona entram em campo hoje, às 16h30 (de Brasília), no Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Oviedo tem quatro derrotas nas cinco primeiras partidas e quer se recuperar do início ruim. A equipe foi superada pelo Elche por 1 a 0 na rodada passada.
Já o Barcelona está invicto e quer somar mais três pontos para seguir na cola do Real Madrid. O Barça venceu o Getafe por 3 a 0 no último pelo compromisso por La Liga.
Oviedo x Barcelona -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 25 de setembro, às 16h30 (de Brasília)
- Local: Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)